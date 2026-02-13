venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI CARABINIERI RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”

CRONACA ITALIANA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Nei giorni scorsi odierna un cittadino si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo per denunciare lo smarrimento di un cofanetto contenente 20 lingotti d’oro, per un valore complessivo di circa 120.000 euro.

A seguito della denuncia, i militari hanno immediatamente avviato le attività di accertamento, procedendo alla ricostruzione degli spostamenti effettuati dal denunciante e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dall’esame dei filmati è emerso che il cofanetto era stato verosimilmente conferito, per errore, insieme ai rifiuti domestici all’interno di un cestino pubblico nella località Torre Lapillo. Ulteriori riscontri hanno consentito di individuare il successivo conferimento del materiale presso l’impianto di smaltimento.

Successivamente, con la collaborazione del personale dell’impianto, i Carabinieri hanno avviato un’attività di ricerca all’interno dell’area di conferimento dei rifiuti. Dopo diverse ore di accurato setacciamento, i militari sono riusciti a rinvenire il cofanetto che, sebbene danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti.

I lingotti recuperati sono stati sottoposti agli accertamenti di rito volti a verificare la legittima provenienza e la titolarità del bene. All’esito delle verifiche, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’operazione evidenzia l’efficacia dell’azione investigativa e l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dei cittadini e dei loro beni.

Previous article
Cerignola, tenta di uccidere un dipendente e si barrica in casa
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Cerignola, tenta di uccidere un dipendente e si barrica in casa

CRONACA ITALIANA 0
Arrestato in flagranza di reato 86enne del posto I Carabinieri...

RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto...

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“RE-LEAF AND FUTURE CITY” L’EVENTO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA INTERNAZIONALE “BEYOND CLIMATE”...

Articoli più letti

Cerignola, tenta di uccidere un dipendente e si barrica in casa

CRONACA ITALIANA 0
Arrestato in flagranza di reato 86enne del posto I Carabinieri...

RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto...

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“RE-LEAF AND FUTURE CITY” L’EVENTO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA INTERNAZIONALE “BEYOND CLIMATE”...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)