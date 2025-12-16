martedì, Dicembre 16, 2025

CARABINIERI: TRUFFE IN DANNO DI ANZIANI, IN ESECUZIONE VASTA OPERAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, dalle prime ore di questa mattina, stanno conducendo una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani.

In particolare, i Carabinieri stanno eseguendo 21 misure cautelari*, emesse dal Tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

*fatta salva la presunzione di innocenza

