Due eventi distinti in giorni diversi: riprese cinematografiche e “10km del Litorale”. Ecco strade e orari delle limitazioni.
A Fiumicino sono previste modifiche traffico per eventi in due giornate distinte: il 20 aprile per riprese cinematografiche e il 26 aprile per una gara podistica tra Passoscuro e Maccarese.
Il primo intervento riguarda il film “La notte brucia”. Dalle ore 18.00 di lunedì 20 aprile alle 02.00 del 21 aprile sarà istituito il divieto di transito veicolare al momento del ciak in Via del Faro, nel tratto compreso tra Via Oder e Via Grave di Papadopoli, all’altezza del Vecchio Faro. La chiusura sarà temporanea e limitata alle riprese.
Il secondo evento è in programma domenica 26 aprile con la “10km del Litorale”, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata da A.S.D. Bravetta Runners.
Per consentire la gara, dalle ore 06.30 alle 12.00 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Domenica Santarelli.
Dalle ore 09.00, e comunque fino alle 11.00, sarà invece vietato il transito lungo il percorso di gara e nelle strade che lo intersecano: Piazza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via San Carlo a Palidoro, Viale Maria (corsia direzione Via Praia a Mare), Via Praia a Mare e pista ciclabile, Via Ghilarza e pista ciclabile, Via Carbonia e pista ciclabile, Via Sanluri, Via Torralba, Via Oliena e ritorno su Via Valledoria.
Le limitazioni valgono per tutti i veicoli, compresi quelli normalmente autorizzati.
Si tratta di due interventi distinti ma con impatto sulla mobilità locale. Per residenti e automobilisti è consigliato programmare gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie interessate.