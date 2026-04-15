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Fiumicino. Traffico modificato: il 20 aprile chiusure in Via del Faro, il 26 gara a Passoscuro

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'LA VOCE DEL LETTORE
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Due eventi distinti in giorni diversi: riprese cinematografiche e “10km del Litorale”. Ecco strade e orari delle limitazioni.

A Fiumicino sono previste modifiche traffico per eventi in due giornate distinte: il 20 aprile per riprese cinematografiche e il 26 aprile per una gara podistica tra Passoscuro e Maccarese.

Il primo intervento riguarda il film “La notte brucia”. Dalle ore 18.00 di lunedì 20 aprile alle 02.00 del 21 aprile sarà istituito il divieto di transito veicolare al momento del ciak in Via del Faro, nel tratto compreso tra Via Oder e Via Grave di Papadopoli, all’altezza del Vecchio Faro. La chiusura sarà temporanea e limitata alle riprese.

Il secondo evento è in programma domenica 26 aprile con la “10km del Litorale”, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata da A.S.D. Bravetta Runners.

Per consentire la gara, dalle ore 06.30 alle 12.00 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Domenica Santarelli.

Dalle ore 09.00, e comunque fino alle 11.00, sarà invece vietato il transito lungo il percorso di gara e nelle strade che lo intersecano: Piazza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via San Carlo a Palidoro, Viale Maria (corsia direzione Via Praia a Mare), Via Praia a Mare e pista ciclabile, Via Ghilarza e pista ciclabile, Via Carbonia e pista ciclabile, Via Sanluri, Via Torralba, Via Oliena e ritorno su Via Valledoria.

Le limitazioni valgono per tutti i veicoli, compresi quelli normalmente autorizzati.

Si tratta di due interventi distinti ma con impatto sulla mobilità locale. Per residenti e automobilisti è consigliato programmare gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie interessate.

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Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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