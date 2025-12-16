Call For Artists, Dominio Pubblico Youth Fest

C’è tempo fino al 31 gennaio 2026, alle ore 18, per i giovani artisti under 25 che vogliano portare il loro progetto alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato all’espressione creativa delle nuove generazioni che quest’anno si svolgerà dal 23 al 28 giugno negli spazi del Teatro India di Roma.

La DAP – Direzione Artistica Partecipata U25 si pone l’obiettivo di presentare una nuova generazione di artisti che sentono la necessità di immaginare una prospettiva diversa sul panorama nazionale e internazionale per ridisegnare i confini dei linguaggi contemporanei.

L’intento è quello di creare un luogo d’incontro, dove la creatività possa diventare il catalizzatore per un dialogo intergenerazionale e interculturale. Ogni opera proposta diventerà parte di un mosaico comune, capace di restituire una visione autentica, dimostrando come le forme d’arte possano trasformarsi in un potente mezzo di cambiamento e integrazione.

La call for artists si rivolge ad artisti, compagnie e collettivi U25 operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità professionali in diversi ambiti: teatro, arti performative, danza, arti urbane e circo, musica dal vivo, cinema, arti visive, fumetto, arti digitali e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare.

Nella selezione dei progetti che comporranno la programmazione del Festival, la DAP – Direzione Artistica Partecipata verrà guidata da un gruppo di esperti e professionisti del settore per ciascuna sezione artistica:Tommaso Capodanno e Matilde D’Accardi, rispettivamente regista e drammaturga – per la sezione Teatro; Valentina Primavera, regista, docente universitaria e scenografa per le Arti performative; Loredana Parrella, direttrice artistica diTWAIN_Centro Produzione Danza del Lazio / Premio Twain_direzioniAltre insieme a Valentina Marini e Mariagiovanna Esposito, rispettivamente direttrice artistica e assistente alla direzione e coordinamento di Orbita | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza per la sezione Danza; Yoris Petrillo, assistente alla direzione e tourr manager TWAIN_Centro Produzione Danza del Lazio / Premio Twain_direzioniAltre insieme a Fabrizio Gavosto, direttore artistico Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival – per la sezione Arti urbane e Circo; Davide Dose, founder Spaghetti Unplugged – per la sezione Musica dal vivo; Matteo Bonanni e Gianlorenzo Lombardi, direzione artistica Girogirocorto Film Festival | Luca Valdiserri, giornalista Corriere della Sera / organizzazione 24 Frame al Secondo | Silvia Cifani, docente laboratori tecnologici audiovisivie e referente relazioni con il territorio presso IISS Cine TV Roberto Rossellini – per la sezione Cinema; Marta Di Meglio, curatrice artistica diUp Urban Prospective Factory e Fluoevents- per la sezione Arti Visive; Stefano “S3Keno” Piccoli, direttore artistico ARF! Festival – per la sezione Fumetto; Cora Gasparotti, performer, ricercatrice e coreografa digitale, founder OMNIA Dance Company per Arti Digitali.

La partecipazione alla call rappresenta non solo un’occasione per mettersi in gioco, ma anche per costruire connessioni durature con altri giovani creativi, con il pubblico e con il panorama artistico nazionale.

Call rivolta ad artisti Under 25 per la partecipazione alla XIII edizione del Festival multidisciplinare “Dominio Pubblico – Youth Fest”

dal 23 al 28 giugno 2026 – Teatro India di Roma

È possibile inviare la propria candidatura fino alle ore 18:00 del 31 gennaio 2026.

Tutte le informazioni relative alla modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://dominio-pubblico-teatro.it/blogs/call-for-artists-2026/call-for-artists-2026.

Invitiamo gli artisti a prendere parte a questa comunità creativa in crescita e a contribuire attivamente al rinnovamento culturale.

INFO https://dominio-pubblico-teatro.it/ – youthfest@dominiopubblicoteatro.it