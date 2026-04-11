ARCE – “Libri di Primavera” 2026: grandi nomi e temi forti per una rassegna che cresce ancora

Torna anche per il 2026 la rassegna letteraria “Libri di Primavera”, promossa dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, in co-organizzazione con l’Associazione culturale “La Lanterna” e con il patrocinio della Regione Lazio.

Sei appuntamenti nella Sala Teatro comunale, dal 19 aprile all’11 giugno, con autori, giornalisti e protagonisti del dibattito culturale italiano. Un percorso che attraversa narrativa, saggistica, poesia e testimonianza, mettendo al centro storie, idee e visioni capaci di parlare al presente.

Ad aprire la rassegna, domenica 19 aprile, sarà Massimo De Santis, autore e poeta arcese con un percorso consolidato nel panorama letterario, che propone un libro di aforismi costruito attorno al tema del cuore come chiave di lettura dell’esperienza umana.

Giovedì 30 aprile sarà protagonista Luigi De Magistris, già magistrato, europarlamentare e due volte sindaco di Napoli, figura centrale nel dibattito pubblico degli ultimi anni. Il suo intervento offrirà una riflessione diretta e senza filtri sui temi della Costituzione, della giustizia e del funzionamento della democrazia.

Domenica 3 maggio spazio a Gigi De Palo, tra i principali riferimenti nazionali sul tema della famiglia e della natalità, già presidente del Forum delle Associazioni Familiari e promotore degli Stati Generali della Natalità. Il suo libro affronta il tema della leadership in chiave concreta e accessibile, partendo dall’esperienza personale e sociale.

Sabato 16 maggio sarà la volta di Emanuela Patriarca, autrice legata al territorio ma con una scrittura riconosciuta anche in contesti nazionali, che propone una raccolta poetica intensa, capace di unire dimensione personale e radicamento nella terra.

Giovedì 21 maggio arriva don Roberto Faccenda, sacerdote e autore impegnato nel dialogo con i giovani e nei percorsi educativi, con un libro che intreccia spiritualità e vita quotidiana, offrendo spunti concreti su senso, fragilità e crescita personale.

Giovedì 11 giugno chiusura con Daniele Mencarelli, tra gli scrittori italiani più autorevoli della sua generazione, vincitore del Premio Strega Giovani e autore di romanzi tradotti e apprezzati anche in ambito cinematografico e televisivo. Una voce potente e riconoscibile, capace di raccontare con profondità il disagio e la ricerca di senso dell’uomo contemporaneo.

Un calendario che segna un ulteriore salto di qualità, portando ad Arce non solo autori, ma esperienze, percorsi e visioni di livello nazionale.

«Libri di Primavera – dichiara il Sindaco Luigi Germani – è ormai un punto fermo della proposta culturale di Arce. Anche quest’anno portiamo in città autori di primo piano, offrendo occasioni vere di incontro e confronto. È un investimento sulla crescita culturale della nostra comunità.»

«Questa edizione – aggiunge l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – segna un ulteriore salto di qualità. Abbiamo costruito un programma che mette insieme nomi autorevoli e temi forti, capaci di parlare a pubblici diversi. È il frutto di un lavoro continuo e di una rete che negli anni si è rafforzata, rendendo Arce sempre più credibile anche fuori dai confini locali.»

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione La Lanterna, co-organizzatrice della rassegna: «Portare ad Arce autori così diversi ma tutti di alto profilo – sottolinea il presidente Giuseppe Antonio Violetta – significa offrire occasioni concrete di crescita e confronto. La cultura, quando è accessibile e di qualità, diventa uno strumento potente per costruire comunità. E quando si crea una sinergia vera tra associazioni e istituzioni, come in questo caso, i risultati si vedono».

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Teatro comunale, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.