MILANO, URBANISTICA, DE CORATO (FDI): «SALA RIMEDIA OGNI GIORNO BOCCIATURE, A DISCAPITO MILANESI, MA RIMANE INCOLLATO ALLA POLTRONA»

Milano, 11 Aprile 2026 – «Anche il Tar della Lombardia ha bocciato la Giunta Sala su questioni urbanistiche legate, questa volta, alla zona Inganni-Lorenteggio. Il Sindaco e la maggioranza di Palazzo, ogni giorno, stanno rimediando bocciature e fallimenti ma, indegnamente, rimangono incollati al proprio posto continuando a penalizzare l’intera città e i milanesi in particolare. Cosa aspettano Sala & C., dopo l’ulteriore bocciatura che è l’ultima di una lunga serie che fa seguito alle già note vicende su Sicurezza, Ambiente e Stadio San Siro, a lasciare le poltrone»?

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.