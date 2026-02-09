lunedì, Febbraio 9, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

ANTRODOCO: I CARABINIERI ARRESTANO UNO SPACCIATORE: NASCONDEVA LA DROGA DA VENDERE NEL BAGNO DI UN ESERCIZIO PUBBLICO

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

I Carabinieri della Stazione di Antrodoco, unitamente ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, hanno tratto in arresto un 21enne aquilano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita al termine di un’articolata indagine avviata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nel corso della quale i militari hanno individuato una significativa attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricostruendo comportamenti, movimenti e collegamenti emersi durante gli accertamenti investigativi.

L’operazione ha avuto origine nei pressi di un esercizio pubblico del centro di Antrodoco, dove l’atteggiamento sospetto di due soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine, ha insospettito i militari. I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare, all’interno del bagno del locale, un nascondiglio nel quale erano occultati circa 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, immediatamente sottoposta a sequestro.

Le indagini hanno evidenziato come non si trattasse di un episodio isolato. L’analisi degli elementi raccolti ha permesso di sviluppare ulteriormente l’attività investigativa, concentrando l’attenzione su uno dei soggetti coinvolti, ritenuto il principale responsabile della detenzione della sostanza.

Il prosieguo delle investigazioni, svolto in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria e con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Barisciano (AQ), ha portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare in provincia dell’Aquila. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti circa 200 grammi di hashish, 0,7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 11.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Alla luce del quadro indiziario complessivamente emerso, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Previous article
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due velocità”
Next article
POGGIO BUSTONE. I CARABINIERI FORESTALE DEFERISCONO UNA DONNA PER INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO.
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Sisma 2016, Sebastiani: “Necessario ampliare la platea delle esenzioni per tutelare le attività economiche”

RIETI e PROVINCIA 0
Dettagli della notizia Dichiarazione dell'Assessore al Vilancio e Patrimonio Andrea...

POGGIO BUSTONE. I CARABINIERI FORESTALE DEFERISCONO UNA DONNA PER INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO.

RIETI e PROVINCIA 0
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri hanno...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due velocità”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due...

Articoli più letti

Sisma 2016, Sebastiani: “Necessario ampliare la platea delle esenzioni per tutelare le attività economiche”

RIETI e PROVINCIA 0
Dettagli della notizia Dichiarazione dell'Assessore al Vilancio e Patrimonio Andrea...

POGGIO BUSTONE. I CARABINIERI FORESTALE DEFERISCONO UNA DONNA PER INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO.

RIETI e PROVINCIA 0
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri hanno...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due velocità”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani e servizi, Italia a due...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)