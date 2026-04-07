Al via “Pedala per tutti”: inclusione, sostenibilità e mobilità dolce arrivano al Centro Commerciale Aura con Doctorbike APS



La bicicletta come strumento di libertà, benessere e partecipazione sociale ma anche come opportunità di cambiare passo e scegliere la sostenibilità come stile di vita e il movimento come cura.



E’ questo lo spirito di “Pedala per tutti”, l’iniziativa promossa da Doctorbike APS con il patrocinio del Municipio Roma XIII, in programma l’11 aprile 2026, a partire dalle ore 11.00, presso il Centro Commerciale Aura, situato in via di Valle Aurelia.

L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare persone di tutte le età e abilità al mondo delle due ruote attraverso esperienze educative, inclusive e green.

Il Centro Aura si trasformerà, per l’occasione, in una vera e propria

agorà urbana, uno spazio aperto alla comunità in cui riscoprire il valore della mobilità dolce come strumento di qualità della vita e cura del territorio.

Durante la giornata sarà inaugurato un “Bike Hub” permanente, non solo una semplice ciclofficina ma un punto di ritrovo per tutti coloro che sentono la necessità di un luogo dedicato alla cultura del movimento e all’importanza di attività eco-compatibili, in linea con il concetto di smart city e mobilità del futuro.

In occasione dell’evento dell’11 aprile saranno proposti test drive inclusivi con biciclette speciali pensate per persone con disabilità, accompagnati dall’assistenza di personale qualificato, per permettere a chiunque di sperimentare il piacere e la libertà del movimento su due ruote.



Non mancheranno attività educative e laboratoriali indirizzate a famiglie e bambini, pensate per promuovere l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, divertente e sicuro.

La riuscita dell’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Doctorbike, le istituzioni e una rete solida di associazioni e volontari, impegnati a garantire la qualità e la sicurezza di ogni attività.