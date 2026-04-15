“Abracadown” diventa un tour. Il musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone.

“Abracadown” diventa un tour.

La rivoluzione gentile del musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone di Roma.

17 e 18 aprile 2026

Non solo uno spettacolo, piuttosto una rivoluzione gentile che usa lo stupore come bacchetta magica per trasformare il pregiudizio in accoglienza.

Il musical “Abracadown”, che ha registrato il tutto esaurito nei più grandi teatri italiani, diventa un tour per arrivare ai cuori della gente direttamente nelle periferie e nelle moderne piazze di incontro e aggregazione della nostra quotidianità che oggi sono i centri commerciali.

La prima tappa partirà da Roma il 17 e 18 aprile 2026 dal Centro Commerciale Casal Bertone, un luogo particolarmente attento alle tematiche sensibili e profondamente radicato nel quartiere.

Preparatevi, quindi, a chiudere gli occhi e spalancare il cuore con il regno dell’illusione e dell’inclusione pronti a fondersi in un evento accessibile a tutti e contro ogni barriera mentale.

Il cast dello spettacolo, che ha fatto vibrare l’animo di grandi e piccini, sarà protagonista di due giornate indimenticabili ideate con lo scopo di far vivere al pubblico del Centro Casal Bertone, situato a due passi dalla Stazione Tiburtina, una kermesse all’insegna dello stupore e della solidarietà.

Oltre all’emozionante show live dei ragazzi, infatti, le famiglie potranno partecipare gratuitamente ai laboratori del Club Magico Fernando Riccardi, che aprirà le sue porte per coinvolgere i più curiosi nel misterioso mondo delle arti magiche.

Non aspettatevi bacchette di plastica o cilindri polverosi: i maestri del Club Magico Fernando Riccardi insegneranno ai bambini come trasformare gli oggetti della vita quotidiana in strumenti di meraviglia.

Un mazzo di chiavi, una moneta o un semplice tovagliolo diventeranno i protagonisti di trucchi sorprendenti, permettendo a chiunque di scoprire che la magia è letteralmente nelle nostre mani.

Il cuore pulsante dell’evento saranno ovviamente le due repliche giornaliere (alle 16:30 e alle 18:30) dello show “Abracadown”,

un’esplosione di energia per un pubblico di ogni età, che vedrà al sulla scena (nella piazza principale del centro ) gli straordinari ragazzi con sindrome di Down che, tra passi di danza, canzoni e recitazione, trascineranno il pubblico in un vortice di divertimento.

Una sfida decisa a rendere la disabilità un incredibile talento comunicativo.

L’iniziativa, ideata da Francesco Leardini e Danilo Melandri, nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di intrattenimento che sia anche un momento di profonda riflessione sociale.

La magia, in questo contesto, diventa il linguaggio universale per unire generazioni diverse e promuovere una vera cultura dell’inclusione. Ingresso gratuito.



https://www.abracadown.it