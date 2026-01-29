A Messina dal 6 all’8 febbraio il mondiale di calcio balilla

29 gennaio 2026 – La World Champions League è realtà: annunciata lo scorso settembre, Messina è pronta ad ospitare la sfida tra i miglior club del mondo del calcio balilla. L’appuntamento è in programma dal 6 all’8 febbraio al PalaRescifina di Messina, che per l’occasione sarà rinominato “Gaming Arena Città di Messina”.

La manifestazione iridata è indetta dalla International Table Soccer Federation ed organizzata in Italia dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) con la collaborazione del Comune di Messina e con la Mediterranea Eventi.

La grande novità di questo evento è la partecipazione di atleti normodotati e paralimpici che, ognuno nella rispettiva categoria, cercherà di portarsi a casa il titolo di Miglior Club del Mondo. Ci saranno atleti provenienti da tutto il mondo che si affronteranno suddivisi in cinque classi: “Uomini”, “Donne”, Juniores (novità del 2026), Seniores (per chi ha oltre 50 anni), Para-sport/Disabili (altra novità).

“È la prima volta che l’Italia ospita un evento di tale portata – spiega Francesco Bonanno, presidente della FPICB – e ne siamo onorati. L’edizione 2026 segna una tappa importante con l’introduzione delle categorie Junior e Para-sport rafforzando l’impegno di tutto il movimento verso l’inclusività e il futuro di questo sport che da sempre ha tra la finalità il divertimento, la sfida ma soprattutto l’unione”.

Il programma. La World Champions League si svolgerà nell’arco di tre giorni, con inizio venerdì 6 febbraio: alle 15.30 è prevista la cerimonia di apertura e a seguire, dalle 17.00 sono in calendario le prime gare di qualificazione. Sabato 7 febbraio turni di qualificazione in tutte le categorie, mentre domenica, le finali che determineranno l’incoronazione dei Club Campioni del Mondo e quindi la cerimonia di premiazione.

I numeri. La World Champions League parte subito forte, stabilendo il nuovo record di partecipazione, grazie agli oltre 500 atleti iscritti, con 80 squadre in rappresentanza di 18 Paesi (Germania, Austria, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svizzera, Romania, Armenia, Slovacchia, Slovenia, Danimarca, Italia, Bulgaria, Stati Uniti e Argentina). La sola categoria paralimpica accoglierà più di 50 giocatori, rendendola una delle più grandi competizioni di calcio balilla per disabili mai organizzate.

Debutto della sfida paralimpica. “Lo sforzo a cui siamo stati chiamati è sicuramente enorme ma la motivazione e il lavoro di squadra ci sta spingendo a dare il massimo – aggiunge Bonanno -. Possiamo contare sul supporto di un’amministrazione fantastica, l’eccellenza della Mediterranea Eventi, l’aiuto degli sponsor e l’impegno di tutte le persone che si stanno adoperando per la riuscita dell’evento e alle quali rivolgo il più sentito ringraziamento. In questa manifestazione mondiale debutterà la competizione paralimpica e questo per noi rappresenta un traguardo importantissimo. Vorrei sottolineare la partecipazione, tra le tante nazioni, quella dell’Argentina, simbolo della rapida crescita del calcio balilla per disabili in Sud America. Una nazionale che nonostante abbia una storia molto recente si presenta con ambizioni di podio”.

Juniores e Seniores. A Messina saranno celebrate due generazioni di campioni, i più giovani e quelli più “esperti”. Tra gli Juniores (nuova categoria che farà il suo ingresso per la prima volta) ci saranno 8 squadre che mettono in mostra le future stelle del calcio balilla mondiale, mentre tra i Seniores (riservata a chi ha oltre 50 anni), ci saranno 10 formazioni, dove esperienza, precisione e passione saranno decisivi per assegnare il titolo.

Il Mondiale. Messina sarà il palcoscenico ideale per vedere i migliori giocatori del pianeta. Sono infatti presenti le migliori nazioni e sono qualificate le prime del ranking, ovvero Germania, Austria e Francia. Nella competizione maschile figurano 30 squadre d’élite, mentre in quella femminile ci saranno 22 formazioni, confermando il suo status di una delle competizioni internazionali femminili più forti.

Dirette. La World Champions League 2026 sarà trasmessa in diretta su YouTube, con tutte le finali in streaming gratuito https://www.youtube.com/@TableS0ccer mentre i risultati saranno pubblicati su https://app.tablesoccer.org/p/wcl-2026/