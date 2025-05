A Frosinone la presentazione del numero speciale “I Carabinieri del 1943”: la Provincia rende omaggio all’Arma

Questa mattina, presso l’Auditorium “San Paolo” di Frosinone, si è tenuta la presentazione del numero speciale della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri dal titolo “I Carabinieri del 1943 – Memorie e Fonti Archivistiche”. Un evento di grande rilievo storico e istituzionale, che ha voluto rendere omaggio all’impegno, al sacrificio e all’alto senso del dovere dimostrato dall’Arma dei Carabinieri in uno dei periodi più drammatici della storia nazionale.

Alla cerimonia ha preso parte, su delega del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, il quale ha portato i saluti dell’Amministrazione e ha voluto esprimere profonda gratitudine e riconoscenza nei confronti dell’Arma.

“Essere oggi qui rappresentando la Provincia – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio il Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, per l’invito e per la costante presenza dell’Arma sul territorio. Un sentito ringraziamento anche al Tenente Colonnello Flavio Carbone, Redattore Capo della Rassegna, e alla Dott.ssa Anna Maria Ferraioli dell’Archivio di Stato di Frosinone, per i loro preziosi contributi a questa pubblicazione e alla memoria collettiva del nostro Paese».

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le fonti archivistiche e le testimonianze raccolte che documentano l’operato dei Carabinieri nel 1943, anno cruciale per la storia d’Italia. Il volume, curato con rigore scientifico e passione civile, rappresenta non solo un’importante opera di ricostruzione storica, ma anche un atto di giustizia e riconoscimento verso chi, in silenzio, ha servito la Patria con coraggio e spirito di sacrificio.

“L’Arma dei Carabinieri – ha aggiunto il Presidente – è presidio di legalità, sicurezza e valori. In ogni fase della nostra storia, anche la più buia, i Carabinieri sono stati un punto di riferimento per le comunità. A loro va il nostro grazie più sincero per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma vicino al cuore dei cittadini”.