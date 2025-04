FONTE NUOVA – Grande successo Maxi circuito Wellbeat , quando lo sport è mezzo di aggregazione crescita , informazione inclusione

di Fausto ZILLI

Lo sport è luogo di valori positivi è spazio di lealtà, amicizia, salute, socializzazione alla crescita personale e all’educazione.

lo scorso sabato presso la palestra Wellbeat di Fonte Nuova è andato di scena il maxi circuito evento programmato di anno in anno, dove vengono proposte tutte le attività presenti nella struttura.

In questo evento circa 80 i partecipanti, divisi in squadre con maglie colorate quasi sei le attività in contemporanea. Previsti due giri sotto la guida degli istruttori per un totale di sette squadre. Ecco le attività svolte nel pomeriggio di sabato 5 aprile: Sala Fun (Sala del fitness) situata all’interno al secondo piano, con Alberto di Gennaro e i tapisroulant meccanici : Walking. – Sala Power (sala delle attività in sospensione) situata sempre al secondo piano, dove c’è una struttura americana chiamata Queenax, l’attività svolta si chiama Bungee con l’istruttore Marco Topino e consiste nell’avere una fascia elastica sull’addome con delle maniglie agganciate su questa struttura lavorando in sospensione, questa è una delle lezioni sempre sold out. – Sala Soul (sala olistica) scendiamo al primo piano, con una sala colorata dove si è svolta l’attività con Nadia Paggi (titolare) Fit Ball Dance.

Nello spazio esterno troviamo nel tendone Madre In brasil con il nostro , insegnante brasiliano, sul reparto prato abbiamo il Bosu con Simone Catelli, un attività tutta sull’equilibrio, Accanto abbiamo la nostra struttura esterna con Diego Ottavi e il body pump con bilancieri, in fondo Rachele Riccia che ha svolto Tabata con gli elastici.

Nel secondo giro sono state svolte il Fit Boxe, il super functional, step coreografico nella parte interna della struttura, invece nella parte esterna il Fit Jump, che consiste in un trampolino elastico dove si balla e si salta, tutta questione di equilibrio e sincronizzazione; e la nostra insegnante di Zumba Roberta Paris con la sua energia da capogiro, per concludere con aerobica fitness, accanto nella struttura un TRX con Simone Catelli.

Infine c’è stata la premiazione finale e un ricco buffet di ringraziamento per tutti i presenti, da ricordare aiuto staff Lorella di Sante, Ruben Muccigrosso, Francesca Romana di Filippo, Federica Bianchi, Rosella Paggi (titolare e dirigente) e la spumeggiante Annalisa Servadio organizzatrice dell’evento e tutti gli istruttori che con passione competenza dedizione, sono sempre attenti all’ esigenza del cliente.

FOTO A CURA DI: ANDREA PELLEGRINI https://www.facebook.com/profile.php?id=100080103320024&locale=it_IT

Per tutte le info : https://www.facebook.com/wellbeatroma?locale=it_IT