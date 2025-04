MILANO, MAXI BLITZ RAPINE, DE CORATO (FDI): «DOMANI MAGISTRATURA INFLIGGA PENE SEVERE AI 24 ‘MARANZA’. SERVE SEGNALE DECISO»!

Milano, 03 Aprile 2025 – «Mi auguro vivamente che domani la Magistratura infligga pene severe nei confronti dei 24 ragazzi fermati ieri per rapine in strada e sui mezzi pubblici e non faccia, come in altri casi, dove ha rilasciato e liberato subito le persone fermate e arrestate. Serve che il Gip, finalmente, dia un segnale forte e concreto nei confronti di tutti questi ragazzi che delinquono che sono spesso anche recidivi. Ricordo che in città abbiamo centinaia di ‘Maranza’ che pensano di essere a casa propria e fare ciò che vogliono. Un pugno duro dei magistrati, domani, servirebbe anche da lezione per tutti quei giovani ‘Maranza’ e far capire loro che il “vento” in ambito di sicurezza del Paese è cambiato».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.