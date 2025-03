Chiara Ruggeri – Online il singolo (S)conosciuti

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

(S)conosciuti è il primo singolo di Chiara Ruggeri, un brano che parla di un amore intenso, ma anche della confusione e delle incertezze che ne derivano.

C’è il desiderio di restare insieme a quella persona -spiega la cantautrice milanese- ma anche la paura di perdersi e la voglia di non dipendere troppo dall’altro.

La canzone è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta Up Music Studio.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7lb8afXAOOn3TOzRntAa3L

Chiara Ruggeri è una performer italiana con una vasta gamma di competenze artistiche. È specializzata in canto (musical, lirico, pop, jazz, blues, rock), ballo (jazz, classico, tip tap), recitazione e pianoforte.​ Ha iniziato a studiare canto all’età di 11 anni, frequentando diverse scuole di musica. Si è perfezionata presso l’MTS – Musical The School a Milano, dove ha studiato danza, canto e recitazione. Durante il suo percorso all’MTS, si è esibita in vari teatri come performer di musical, tra cui il Teatro Nazionale. Durante i suoi studi, ha partecipato come ensemble in produzioni accademiche come “Hair il Musical”, “Anything goes” e “Kit-Kat Club”. Attualmente, Chiara sta completando i suoi studi presso la VMS – Italia a Milano, dove sta acquisendo competenze per riconoscere e trattare le diverse tipologie vocali, con l’obiettivo di insegnare vari stili di canto moderno. Inoltre, ha conseguito un diploma dalla Scuola di Musica Antonia Pozzi, dove ha seguito una formazione continua in canto, canto lirico, flauto traverso, corale e musica d’insieme. Chiara ha accumulato diverse esperienze professionali, tra cui esibirsi in un piano bar presso “Loano2Village – Residence & Hotel a 4 stelle” e cantare alla cerimonia di apertura delle olimpiadi giovanili del “Trofeo Coni 2023” in Basilicata.

https://www.instagram.com/chiararuggeri_official