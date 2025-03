Sicurezza e Tutela del Territorio: Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini  plaude alle operazioni delle Forze dell’Ordine

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 1

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianluca Quadrini esprime il proprio sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni a tutte le forze dell’ordine coinvolte nelle recenti operazioni di controllo e sicurezza che hanno avuto come obiettivo il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti, che recentemente avevano destato allarme nella nostra provincia.

In particolare, il Presidente desidera sottolineare l’efficacia e la professionalità dimostrate dai Carabinieri di Sora e dal Commissariato di Polizia di Stato di Cassino, che, grazie a un’accurata e articolata attività investigativa, hanno portato a termine una brillante operazione, culminata con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di otto persone, tra cui donne di etnia rom, che si erano specializzate in furti con un modus operandi ben strutturato, riuscendo a sottrarre merce di vario genere.

“Queste operazioni, – dichiara Quadrini, sono frutto di una seria ed intensa attività investigativa che ha rappresentato un importante successo nella lotta alla criminalità predatoria e ha confermato l’impegno costante delle istituzioni locali nella tutela della sicurezza dei cittadini.”

Quadrini, ha inoltre, espresso i suoi sinceri complimenti al Prefetto della provincia di Frosinone, dott. Ernesto Liguori, al Questore, il dott. Pietro Morelli, e al Vice questore Vicario, dott. Raffaele Attanasi, per l’eccellente lavoro di coordinamento delle operazioni. E un ulteriore plauso al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gabriele Mattioli, per la determinazione e l’efficienza nel garantire la sicurezza del nostro territorio.

“L’impegno delle forze dell’ordine sul nostro territorio è fondamentale per la protezione della comunità e per la crescita di un ambiente sempre più sicuro. Non possiamo che essere grati a chi ogni giorno lavora con dedizione per il bene comune”, ha dichiarato il Presidente. “La Provincia di Frosinone – conclude il presidente Quadrini – continuerà a sostenere tutte le iniziative che rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e di garantire a tutti una convivenza serena e sicura.”