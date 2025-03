l Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Quadrini, al Convegno “Le Azioni della Regione Lazio per l’Uguaglianza di Genere” presso l’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

Nella mattinata di oggi, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con grande entusiasmo alla giornata dedicata alle “Azioni della Regione Lazio per l’Uguaglianza di Genere”, un evento che si è svolto oggi presso l’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni. Un’occasione di confronto e riflessione sui temi di grande rilevanza sociale, durante il quale Quadrini ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano.



Il convegno ha visto la partecipazione della Prof.ssa Anna Marsili, Dirigente Scolastico dell’Istituto Bonifacio VIII, che ha aperto la giornata con il suo intervento motivazionale e la Prof.ssa Chiara Stavole, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Istruzione del Comune di Anagni è intervenuta rimarcando la volontà di sensibilizzare al tema da parte dell’amministrazione anagnina tutta.

Il Presidente del Consiglio Quadrini ha colto l’occasione per rivolgere un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Anna Marsili per l’organizzazione dell’evento e per l’impegno costante a favore della formazione e della crescita delle giovani generazioni. Inoltre, ha espresso gratitudine alla Prof.ssa Chiara Stavole per il suo impegno nelle politiche giovanili e scolastiche, fondamentali per il progresso sociale e la parità di genere.

Nell’ambito dell’incontro sono intervenuti numerosi studenti delle scuole superiori, tra cui Perla Del Brusco, studentessa del IV Liceo, Andrea Vespa, del II Liceo, Iannone Natalia, del Liceo, Sofia Agata Capri, del III Liceo e Beatrice Del Perugia, che hanno condiviso riflessioni e testimonianze sulle proprie esperienze legate alla sensibilizzazione del tema dell’uguaglianza di genere e sulle prospettive future.



Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come i giovani siano i protagonisti del cambiamento e della sensibilizzazione su temi così rilevanti, esprimendo la sua ammirazione per l’impegno e la maturità dei ragazzi presenti. “Il nostro compito è di supportare e accompagnare le nuove generazioni in questo percorso, affinché l’uguaglianza di genere non sia più un obiettivo da perseguire, ma una realtà consolidata nella nostra società”, ha dichiarato il Presidente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Alfonso Rossi, Presidente Nazionale ASI, per la sua presenza e il sostegno in iniziative come questa, che promuovono il dialogo e la consapevolezza riguardo alle problematiche di genere.

In conclusione della giornata, è stato consegnato un omaggio floreale in segno di apprezzamento per l’impegno e dedizione. Inoltre, è avvenuta la consegna degli attestati, validi come crediti formativi, agli studenti che hanno partecipato al convegno. Gli attestati sono stati conferiti a tutti gli studenti del Liceo Leoniano per l’anno scolastico 2024/2025, riconoscendo l’importanza del loro impegno e della loro sensibilità verso un tema di grande importanza sociale.

Quadrini ha concluso il suo intervento riflettendo sull’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni su temi come l’uguaglianza di genere, che richiedono un impegno continuo e condiviso da tutte le istituzioni, le scuole e la comunità. “La strada verso l’uguaglianza è lunga, ma ogni passo fatto, ogni consapevolezza acquisita, è una vittoria per tutti”, ha affermato.