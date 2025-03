CONTIGLIANO: I CARABINIERI DENUNCIANO I PROPRIETARI DI UN APPARTAMENTO PER FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA CLANDESTINA

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato una coppia, un uomo e una donna, italiani, rispettivamente di 59 e 45 anni, per favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e per omessa dichiarazione di ospitalità.

I militari sono intervenuti in un’abitazione di Contigliano a seguito di una segnalazione pervenuta, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, da uno dei proprietari dell’immobile il quale aveva segnalato un’aggressione ai danni di una ragazza ospite in quella casa unitamente al compagno.

Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno appurato che, in realtà, non vi era stato alcun episodio violento. Approfondendo gli accertamenti a carico dei presenti, i militari hanno appurato che la casa in cui era stata segnalata la lite era abitata, da pochi giorni, da tre extracomunitari i quali, prima di fare accesso nell’immobile, avevano pagato ai proprietari la somma di 600 Euro in assenza di un regolare contratto di locazione.

Inoltre, due di essi sono risultati non in regola con il soggiorno nel territorio italiano.

I proprietari dell’immobile sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di favoreggiamento alla permanenza clandestina. In aggiunta, uno dei due è stato anche deferito per procurato allarme in relazione alla segnalazione di aggressione.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.