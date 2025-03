Ticino – La “Prima” Primavera: natura, escursioni e novità!

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 3

Il Ticino è il primo cantone della Svizzera a salutare la primavera. Mentre in altre zone la neve ricopre ancora i paesaggi, qui i colori vivaci delle camelie e delle magnolie annunciano l’arrivo della bella stagione. Le temperature miti invitano a scoprire la regione con lunghe passeggiate, escursioni suggestive e attività all’aria aperta, offrendo un perfetto mix tra natura e relax. Dai sentieri fioriti alle nuove esperienze all’aria aperta, il Ticino regala emozioni uniche che devi aver sperimentato, dalla natura all’avventura.

La primavera in Ticino

Sul Monte Brè brillano i nuovi vagoni della funicolare

Dal 15 febbraio, la funicolare del Monte Brè è in funzione con nuove vetture, offrendo un’esperienza di viaggio ancora più moderna e confortevole. I visitatori potranno godere di una salita panoramica con ampie vetrate che permettono di ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Una volta in cima, il Monte Brè offre numerosi percorsi escursionistici, punti panoramici e accoglienti ristoranti dove gustare specialità ticinesi.

Funicolare Monte Brè, Ruvigliana

Monte Brè, Lugano

Destagionalizzazione: un’opportunità unica per scoprire il Ticino

Con l’inverno che lascia spazio ai primi segni di primavera, il Ticino mostra un lato più autentico, lontano dal turismo di alta stagione. Le giornate iniziano ad allungarsi, le temperature si fanno più miti e la natura si prepara a rifiorire, regalando scenari suggestivi e un’atmosfera di quiete ideale per chi desidera immergersi nel territorio con ritmi più rilassati. Tra le ultime passeggiate invernali, magari ancora con un po’ di neve sulle vette, e le prime escursioni nella natura che si risveglia, i mesi di febbraio e marzo offrono il mix ideale tra relax e scoperta, anche per famiglie.

Attività in famiglia

Top 5 Escursioni primaverili

Escursioni tra mari di fiori con vista su montagne innevate

Una delle immagini più iconiche della primavera ticinese è il contrasto tra la fioritura rigogliosa e le cime ancora innevate. Tra febbraio e marzo, i visitatori possono immergersi in escursioni spettacolari tra sentieri costeggiati da magnolie, camelie e altri fiori primaverili, godendo al contempo della vista mozzafiato sulle alpi innevate. La stagione è arricchita da eventi imperdibili come, ad esempio, la Festa delle Camelie a Locarno (19-23 marzo).

Esposizione Camelie Locarno

Trail running tra paesaggi mozzafiato

Grazie al clima mite e ai sentieri perfettamente percorribili, il Ticino è una meta ideale per il trail running. Dai percorsi panoramici sulle colline sopra Lugano ai tracciati più tecnici nelle valli, la regione offre itinerari adatti sia ai principianti che ai runner esperti. Numerose competizioni primaverili attirano appassionati da tutta Europa, come il Morcote Scal, un’impegnativa sfida tra le scalinate del pittoresco borgo, che si svolgerà il 30 marzo con una partecipazione limitata a 100 corridori. Anche il Raiffeisen Lema Trail & Walking, in programma il 27 aprile, offre un’esperienza unica: i runner affronteranno la salita fino alla vetta del Monte Lema, mentre chi preferisce un ritmo più tranquillo potrà godersi la versione panoramica dell’evento, perfetta per il nordic walking e le escursioni.

Morcote Scal

Raiffeisen Lema Trail e Walking

…Scopri tutto questo usufruendo del Ticino Ticket

Una delle particolarità che il Ticino ha da offrire è il Ticino Ticket: questo biglietto viene consegnato a tutti gli ospiti che soggiornano in una delle strutture partner. Permette di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblici e di ottenere sconti presso oltre 140 attrazioni. Grazie alla guida digitale MyTicino, tutte le informazioni sono facilmente accessibili da mobile. Questo strumento consente agli ospiti di utilizzare comodamente il proprio Ticino Ticket, attivare le agevolazioni e scoprire le attrazioni da visitare durante il soggiorno.

Ticino Ticket