L’Hotel Ara Maris protagonista al DUCO Travel Summit 2025 di Milano

L’eccellenza dell’ospitalità di Sorrento incontra il mondo del luxury travel

L’Hotel Ara Maris 5* Lusso, simbolo di eleganza e raffinatezza nel cuore della Penisola Sorrentina, sarà tra i protagonisti della 7ª edizione del DUCO Travel Summit, in programma dal 24 al 28 marzo 2025 a Milano. DUCO è un evento esclusivo dedicato al luxury travel, un appuntamento imperdibile per connettere le eccellenze dell’ospitalità italiana con i più importanti travel advisor internazionali.

Ogni anno, DUCO Travel Summit riunisce i migliori operatori del settore per celebrare e promuovere il meglio dell’ospitalità italiana. Attraverso incontri personalizzati, networking mirato e strategie di comunicazione innovative, l’evento offre agli hotel di lusso l’opportunità di raccontare la propria unicità e di instaurare collaborazioni con i più prestigiosi consulenti di viaggio di tutto il mondo.

L’Hotel Ara Maris, con la sua posizione privilegiata, il design elegante e l’attenzione sartoriale ai dettagli, rappresenta un’autentica oasi di benessere per viaggiatori esigenti. Partecipare a DUCO significa per l’Ara Maris consolidare la propria presenza nel panorama internazionale del turismo di lusso, raccontando la propria filosofia di ospitalità basata su:

✔ Autenticità e identità locale, con un’ospitalità ispirata alle tradizioni sorrentine

✔ Esperienze tailor-made, pensate per offrire soggiorni su misura ai propri ospiti

✔ Sostenibilità e innovazione, valori chiave per un’accoglienza d’eccellenza

Durante l’evento, l’Hotel Ara Maris (Desk 43 -Villa Necchi Campiglio) avrà l’opportunità di presentare il proprio concept di ospitalità in una delle vetrine più prestigiose del settore, confrontandosi con i principali esperti e travel advisor internazionali. La partecipazione all’evento rappresenta un momento strategico per rafforzare relazioni, esplorare nuove opportunità di mercato e promuovere la struttura nel mondo del turismo di alta gamma.

“Essere presenti al DUCO Travel Summit significa portare il nostro concetto di ospitalità su un palcoscenico internazionale, dove il meglio del luxury travel si incontra per definire le nuove tendenze del settore. È un’occasione unica per raccontare la nostra filosofia, fatta di lusso discreto, autenticità e attenzione ai dettagli, e per instaurare connessioni preziose con i più importanti travel advisor del mondo. Attraverso questa esperienza, vogliamo trasmettere l’essenza dell’Ara Maris: un luogo dove eleganza, tradizione e innovazione si fondono per offrire soggiorni indimenticabili.” , dichiara Niccolò Manniello CEO di HCI Srl.

Con la sua partecipazione al DUCO Travel Summit 2025, l’Hotel Ara Maris conferma il proprio impegno nell’offrire esperienze indimenticabili e nel posizionarsi come una delle realtà più prestigiose nel panorama dell’ospitalità di lusso italiana.

Ara Maris

Ara Maris, hotel 5 stelle lusso, sorge nel cuore della splendida Penisola Sorrentina. Questo nuovo gioiello dell’hospitality di lusso fa dell’accoglienza una vera filosofia di vita, offrendo un design unico che cattura l’essenza e l’energia tipica di Sorrento e della natura circostante lungo tutta la costa. Gli arredi e le aree comuni si integrano armoniosamente con il paesaggio, coniugando eleganza e sostenibilità, offrendo agli ospiti un ambiente confortevole e sofisticato. Raffinatezza, ricercatezza, estetica ed attenzione ai dettagli caratterizzano questo luogo, rendendolo ideale per un soggiorno di lusso.

Gli spazi sono concepiti per promuovere bellezza e comodità, compreso uno spazio espositivo arricchito da installazioni artistiche. Il fiore all’occhiello dell’hotel è l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde, progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. La struttura dallo stile contemporaneo si distingue per la sua posizione strategica, punto di partenza per ammirare ed esplorare la splendida costa e il profondo mare blu. Dalle gite in barca a vela al trekking, fino alle bellissime isole di Capri, Ischia e Procida nelle vicinanze: numerose sono le attività offerte ai visitatori.

Il soggiorno presso Ara Maris è un’esperienza completa: oltre alle 49 camere e suite dagli arredi colorati, contemporanei e sofisticati, offre tutti i comfort e i servizi necessari per vivere un’esperienza raffinata ed elegante. Ara Maris dispone infatti di aree comuni dedicate allo svago e al relax, con spazi espositivi dedicati ad arte e cultura. La struttura vanta la Thala Spa dedicata al benessere di mente e corpo, il Cora Bistrot , che propone piatti della tradizione che esaltano i sapori locali e il Lumi Sky Lounge accogliente e raffinato, luogo ideale per socializzare e degustare fantastici cocktail.

L’hotel è affiliato a Preferred Hotels & Resorts, il rinomato e influente network globale che rappresenta una prestigiosa selezione di hotel di lusso indipendenti in tutto il mondo.