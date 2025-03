Un nuovo appuntamento con il progetto “Teatro Inclusivo”: la lingua romanesca tra letteratura e cinema

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

“LA LINGUA DI ROMA DA BELLI A MAGNI”

MASTERCLASS CON MARCELLO TEODONIO

9 MARZO | TEATRO PORTA PORTESE

Al Teatro Porta Portese un evento dedicato all’evoluzione del dialetto romanesco, con l’autorevole guida di Marcello Teodonio. Un viaggio affascinante tra poesia e sceneggiatura per riscoprire l’identità linguistica e culturale della Capitale.

Roma si racconta attraverso la sua lingua, il suo dialetto, le sue radici più autentiche. Il 9 marzo il Teatro Porta Portese (dalle ore 9 alle ore 13.00), sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: la masterclass “La lingua di Roma da Belli a Magni”, un itinerario affascinante tra letteratura e cinema che illumina l’evoluzione del dialetto romanesco. A condurre il pubblico in questo affascinante viaggio sarà Marcello Teodonio, considerato il massimo esperto di Giuseppe Gioachino Belli, presidente del Centro Studi a lui intitolato, direttore della rivista “Il 996” e segretario scientifico del Comitato Nazionale delle Opere di Belli.

Con la sua analisi colta e appassionata, Teodonio condurrà i partecipanti nella produzione cinematografica, teatrale e drammaturgica di Magni attraverso le cronache, la poesia e la letteratura romana e romanesca: Peresio, Berneri, Belli, Pascarella, Del Monte, Zanazzo, Trilussa, Dell’Arco, Marè.

Per comprendere la poetica e la scrittura dei film di Luigi Magni è utile conoscere l’evoluzione della lingua di Roma e gli eventi che, con grande rigore storico e linguistico, i suoi film raccontano (da Scipione l’Africano al Risorgimento, dalla Repubblica Romana alla Breccia di Porta Pia). Magni, per rappresentare una parte della storia di Roma e dell’Italia, utilizza la lingua di Roma con competenza e una profonda conoscenza degli autori, dei letterati e dei poeti che con la loro arte narrarono, vissero e testimoniarono quegli eventi.

L’evento del 9 marzo si inserisce nel prestigioso programma di “Teatro Inclusivo”. Il progetto del Gruppo Teatro Essere, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2024/2025.

“Teatro Inclusivo” propone presso il Teatro Porta Portese un ciclo di laboratori e masterclass di altissimo livello, capaci di coniugare tradizione e innovazione. Avviato il 7 gennaio e attivo fino al 19 giugno 2025, si distingue per l’alta qualità della sua offerta formativa, coinvolgendo artisti e studiosi in un dialogo tra memoria e contemporaneità. In un dialogo fecondo tra memoria e contemporaneità, tra ricerca delle origini e rilettura del presente, ai due laboratori e alle master class partecipano cittadini di tutte le età con la docenza di artisti e studiosi. La masterclass del 9 marzo rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso, un’occasione preziosa per riscoprire la lingua romanesca nelle sue più alte espressioni artistiche. L’incontro, gratuito per i partecipanti al percorso formativo e, in qualità di uditori, per i soci dell’Associazione Gruppo Teatro Essere, è dedicato a chi ama Roma e la sua anima più autentica, quella che vibra nei versi di Belli e nelle sceneggiature di Magni. Un appuntamento che si distingue come un omaggio alla storia linguistica della Capitale e un’esperienza immersiva nella sua identità più profonda.

INFORMAZIONI

Teatro Porta Portese

Via Portuense,102 – Roma

Tel. + 39 351 3493695

teatroportaportese@gmail.com

www.teatroportaportese.it

Come raggiungere il Teatro

– dalla stazione Termini: linea 170, oppure treni verso la stazione Trastevere

– da piazza Venezia tram 8

– altri autobus: 3, 719, 773, 774, 781, 786, H

– metro B fermate Piramide e Marconi