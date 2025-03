MILANO, CONVEGNO AL PIRELLI FDI SU DDL SICUREZZA, DE CORATO: «NORME SU AZIONE DECISA STATO PER RIPRISTINO LEGALITA’, SICUREZZA E TUTELA FF.OO.»

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

Milano, 6 Marzo 2025 – «Questa sera a Palazzo Pirelli sono intervenuto al convegno “Ddl Sicurezza – quale tutela per i cittadini e per le Forze dell’Ordine” per illustrare le norme finalizzate ad un’azione decisa dello Stato in città e nel Paese, al fine di ripristinarne legalità e sicurezza e tutelando, finalmente, le Forze di Polizia. Ho ribadito che è fondamentale:

1- La prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, con “l’introduzione del reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo” punito con la reclusione da due a sei anni;

Nella foto a sinistra il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, tra i relatori del convegno

di questa sera sul Ddl Sicurezza, tenutosi a Palazzo Pirelli. A destra parte del numeroso pubblico intervenuto

2- La Sicurezza urbana, con l’introduzione del reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, punito con la reclusione da due a sette anni.

3- Fondamentale e prioritario aspetto anche quello della tutela del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’aggravamento delle pene per violenza e minaccia nei loro confronti e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di ufficiali o agenti di Pubblica sicurezza o di Polizia Giudiziaria.

Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza pubblica, tutelare le Forze dell’Ordine (anche della Polizia Locale di Milano) e garantire una maggiore protezione alle vittime di usura e dei reati di tipo mafioso. Lo Stato c’è e non arretrerà di un solo millimetro nella difesa della sicurezza e della legalità. Il nostro obiettivo è quello di riportare appunto queste ultime nelle città italiane, in particolar modo a Milano che è la città più pericolosa d’Italia, abbandonata e in mano da troppo tempo a gruppi di giovani ‘Maranza’ che altro non fanno che scatenarsi con escalation di tensioni, violenze e provocazioni come accade, puntualmente, in piazza Gae Aulenti, in Garibaldi, al Corvetto, a Quarto Oggiaro, in piazza Selinunte e sui Navigli. Quartieri come il Corvetto e la ‘Casbah’ di San Siro sono il simbolo del fallimento di una politica incapace di garantire sicurezza e decoro». Così il Deputato di Fratelli d’Italia vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.