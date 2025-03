Tivoli – Arbitri Sport Italiani ospiti presso la storica sede dell’ AIA Sez. di Tivoli

di Fausto Zilli

La figura dell’arbitro di calcio purtroppo al giorno d’oggi è molto criticata e andrebbe a mio avviso rivalutata. Posso dire, che chiunque ha voglia di intraprendere questo percorso deve innanzitutto crederci, avere passione amore per il calcio, coltivare il proprio talento perché diventare un arbitro aiuta a crescere dal punto di vista personale. Sicuramente, si matura e con molto allenamento e tanto impegno si possono ottenere dei bei risultati sia a livello sportivo che umano. L’arbitro è colui che dirige una competizione sportiva, occupandosi di garantire il regolare svolgimento della stessa, attraverso l’applicazione dei regolamenti della disciplina sportiva. L’arbitro rileva e sanziona le infrazioni alle regole di gioco, ammette o esclude gli atleti dalla competizione, esamina i reclami o le contestazioni sollevate dalle parti in gioco. L’arbitro si avvale frequentemente della collaborazione di assistenti arbitrali, che si occupano di controllare l’applicazione di regole specifiche, ma dietro ogni arbitro vi sono le sezioni. Facciamo un passo indietro nel tempo, la storia della sezione A.I.A. di Tivoli comincia ancor prima della nascita della sezione stessa, e precisamente dai lontani anni ’30, ad opera di un gruppo di cinque o sei ragazzi tiburtini, appartenenti alla sezione di Roma, che praticavano abitualmente l’attività di arbitro di calcio; tra loro ve ne sono alcuni che assumeranno più tardi ruoli di primo piano: Carlo Riccardi, Codro Benedetti, Decio De Santis, Dante Di Benedetto. Le vicende belliche però, con il loro seguito di morte e distruzione, costringono ogni attività a fermarsi ed anche il calcio segue fatalmente questa sorte. Tuttavia con la fine della guerra, che ha inferto a Tivoli non lievi ferite, si riaccende la voglia di vita ed operosità e questo fermento porta anche alla rapida riorganizzazione del settore calcistico. Dante Di Benedetto è attivissimo nell’opera di riunire i suoi colleghi di un tempo e reclutare nuovi aspiranti alla carriera arbitrale e già nel 1945 organizza il primo corso, al quale partecipano tra gli altri Valerio Vasselli, Tullio Speranza, Peppe Serra, Angelino Pastena. Nel 1946 viene organizzato il secondo corso arbitrale, che vede partecipi Aldo Petrini, i fratelli Romanzi, Aldo Picchi, Otello Pierangeli.

Ma veniamo ai nostri giorni con il Presidente AIA Sez di Tivoli Daniele Viotti, nel 2002 appena quindicenne, entra per la prima volta in Sezione, per poi scalare rapidamente tutte le categorie ed approdare nel 2010 in Serie D. Nel 2014 viene promosso nei professionisti, dirigendo le gare più delicate del campionato di Serie C, del campionato Primavera e con diverse presenze in Serie B come quarto ufficiale. Inizia dunque la sua carriera dirigenziale nel 2020 come Vice Responsabile della Commissione Arbitri Interregionale, mentre l’anno successivo viene nominato Componente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, per poi ritornare in Sezione a supporto dei giovani arbitri. Viotti succede a Francesco Gubinelli, al quale è andato un sentito ringraziamento da parte di tutti gli associati per aver guidato la Sezione AIA di Tivoli per due mandati consecutivi: otto anni di successi, allegria, crescita e amicizia,le parole del neopresidente Viotti: “Entravo in Sezione innamorato e dopo vent’anni sposo con tutto me stesso una Sezione che per storia e risultati è la più bella e gloriosa d’Italia. Metterò la mia passione, la mia conoscenza tecnica ed il mio cuore a disposizione di tutti i miei colleghi, del gruppo e del ‘bollino blu’ che portiamo sul petto e che dobbiamo sempre più ricompattare e rinfoltire con nuovo entusiasmo. Ringrazio Francesco Gubinelli per l’irripetibile presidenza e perché, con umiltà e spirito di appartenenza, mi ha fatto spazio per prendere per mano la nostra Sezione AIA di Tivoli”.

Lo scorso giovedì riunione tecnica presso la sede AIA Sez di Tivoli, presenti oltre ai vertici della sezione, tesserati, l’ ex arbitro calcio internazionale anni 80/90 Sergio Coppetelli e una delegazione di tesserati Arbitri Sport Italiani affiliata all’ASI Lazio ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., del presidente Americo Scatena, il quale è stato arbitro nazionale di calcio a 5 e consigliere della sezione di Tivoli.

Presente l’Avv. Alessandro Scarpelli responsabile C.O.N.5 – A.I.A. – F.I.G.C., un’intervento pregno di emozioni, significativo, prestigioso formativo, interagendo con i presenti sulla figura dell’arbitro di calcio a 360°. Scarpelli ha messo a disposizione un bagaglio di esperienza professione fuori dal comune. A fine intervento Scarpelli è stato omaggiato con un presente dal presidente Viotti.

Esperienza eccellente stimolante formativa per tutti i presenti e ancor di più per gli arbitri della Sez. Lorenzo Cesari di Roma Arbitri Sport Italiani, aumentando la passione per questo ruolo fondamentale qual’è l’arbitro di calcio.