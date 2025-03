Presentata la fiera “Auto Moto Napoli Expo”

La sicurezza stradale in tutte le sue forme il tema principale della manifestazione dal 12 al 14 settembre alla Mostra D’Oltremare di Napoli

Una fiera che non solo celebra l’automobile e la moto come simboli di passione e ingegneria ma che pone un forte accento sulle nuove tecnologie e sulla sicurezza stradale

Sicurezza fa rima con Supercar, infatti un’auto “Super” non è solo più veloce ma anche più sicura, questo quanto emerso dalla presentazione della fiera “Auto Moto Napoli Expo”. Cesare Barra, amministratore delegato della società organizzatrice assieme ai soci Luigi Iossa e Gianni Gagliardi, ha illustrato presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti dei motori. Una tre giorni, dal 12 al 14 settembre, presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, in collaborazione con il Project-Event “Col Casco” guidato da Stefano Silvestro. L’importanza della sicurezza stradale è stata sottolineata dagli interventi dell’assessore alla Polizia Municipale e Legalità del comune di Napoli, Antonio de Iesu; dal consigliere comunale Anna Maria Maisto,madrina dell’evento, e dal Generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale di Napoli. Il Generale Esposito ha dichiarato: « E’ importante il rispetto delle regole a maggior ragione su un tema che riguarda la vita di tutti noi, il rispetto delle regole aiuta chiunque a comprendere che i comportamenti responsabili sono alla base di un vivere civile e della sicurezza stradale, noi siamo convinti che non bassi soltanto la repressione, questa non porta a dei risultati concreti se non lo si fa anche attraverso attività di prevenzione e di iniziative nei confronti dei giovani presso le scuole, ma anche iniziative come queste che coinvolgono gran parte della popolazione».

La sicurezza stradale vuol dire prevenzione perché la repressione è sì determinante e importante ma interviene quando il danno è già fatto. La frequenza di incidenti stradali a Napoli ha evidenziato che gli incidenti avvengono principalmente il sabato e la domenica nelle ore notturne, coinvolgendo vittime di tutte le età, quindi vuol dire che l’educazione, la sicurezza e la prevenzione sono fondamentali. Tutti gli intervenuti evidenziando il valore sociale di questa iniziativa, hanno sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, sensibilizzando i genitori e i ragazzi attraverso il buon esempio e le azioni concrete. Stefano Silvestro, presidente di “Col Casco” ha specificato che il progetto è un contenitore in collaborazione con le Forze dell’Ordine, Sanitarie e di Soccorso che mira alla sicurezza, alla prevenzione stradale e soprattutto alla legalità. La fiera prevede la collaborazione di varie Istituzioni, con i patrocini in particolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anas. Fondamentale sarà il supporto di tutte le Federazioni del comparto Automobilistico e Motociclistico e la collaborazione con i comuni di Napoli e di Caivano. L’evento consentirà un raduno degli appassionati delle due e quattro ruote con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale, per sensibilizzare ed educare persone di tutte le età sull’importanza cruciale della sicurezza stradale su “due e quattro ruote”, attraverso una guida consapevole.

Gianni Gagliardi dal canto suo ha precisato che : «Siamo un’azienda giovane e dinamica con una visione ambiziosa, portare a Napoli, per la prima volta, un evento motoristico che coniuga tradizione, innovazione e sicurezza. La nostra missione è quella di creare una fiera unica nel suo genere, che diventi un punto di riferimento per gli appassionati, i professionisti del settore e il grande pubblico. Un’occasione per scoprire le ultime novità del mondo automobilistico e motociclistico, sia per quanto riguarda i motori a combustione interna, sia quelli elettrici». Gagliardi ha poi riferito che Napoli è una città con una tradizione motoristica in crescita e con una posizione strategica, ma non ha mai ospitato una fiera di questa portata. Luigi Iossa, presidente della Federazione Italiana Supercar, ha riferito che i loro soci sono circa 150, tra Ferrari e Lamborghini, i quali ogni anno partecipano a raduni in location campane, in strutture di un certo livello. Aspetti rilevanti di “Auto moto Napoli Expo” saranno l’educazione alla sicurezza stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e la quotidianità di tutti noi. Le attività saranno realizzate in collaborazione con scuole di formazione e guida sicura e con il supporto di Forze dell’Ordine, Servizi di Soccorso e Sanitari. Durante la fiera, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino le ultime novità del settore, dalle auto di lusso alle moto, passando per veicoli elettrici e ibridi. Uno spazio speciale sarà dedicato alle auto d’epoca con un focus sul cambiamento tecnologico che ha portato alle auto moderne. Il reparto storico di Auto, Moto e Ricambi sarà curato dal Camec di Santa Maria Capua Vetere, il cui presidente Sabato De Rosa è intervenuto alla presentazione insieme al presiedente di Classic Car Club Napoli Geppino Cannella. Fondamentale sarà, infine, il supporto di tutte le Federazioni del comparto Automobilistico e Motociclistico. La fiera consentirà di conoscere le ultime innovazioni tecnologiche e le tendenze future, non sarà solo una vetrina di automobili e moto, ma un’esperienza immersiva, dove i visitatori potranno entrare in contatto diretto con il futuro della mobilità. Le motivazioni che hanno spinto ad organizzare la fiera sono anche quelle di far conoscere i sistemi avanzati di assistenza alla guida, il rilevamento degli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza, che rendono auto e moto più sicure riducendo il rischio di incidenti. «Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha migliorato notevolmente la sicurezza stradale» spiegano gli organizzatori. La prevenzione tramite l’educazione stradale resta fondamentale: ecco perché educare conducenti, motociclisti e pedoni sulle regole della strada e sull’importanza di comportamenti sicuri può ridurre significativamente gli incidenti. Campagne di sensibilizzazione e corsi di guida sicura sono essenziali per la sicurezza: unendo tecnologia ed educazione, sarà possibile rendere le strade più sicure riducendo incidenti e vittime.

La fiera “Auto Moto Napoli Expo” consentirà di partecipare alle seguenti attività:

•Esposizione di Veicoli: le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali presenteranno i loro modelli più recenti e iconici;

•Test Drive: i visitatori potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti, vivendo un’esperienza di guida unica;

•Spettacoli e intrattenimento: durante la fiera si svolgeranno spettacoli acrobatici, esibizioni di stuntman e altre attività di intrattenimento;

•Prevenzione, Educazione e Sicurezza Stradale: previste attività di divulgazione e dimostrazione su questo tema fondamentale per la nostra salute e quotidianità, sempre con il supporto e le attrezzature presentate dai Corpi Speciali delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e Sanitarie;

•Incontri con esperti del Settore: sarà possibile incontrare ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire i segreti e le curiosità. E’ inoltre prevista la presenza, partecipazione e collaborazione con UniNa Corse, associazione-squadra Corse dell’Università Federico II di Napoli guidata dal prof. Luigi Nele.

Harry di Prisco