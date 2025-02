Istruzioni sul bilancio comunale

Piglio, Scarfagna: “L’incapacità dell’attuale amministrazione determina una scorretta politica delle entrate”

Nei giorni scorsi l’Assessore al Bilancio Carlo Appetecchia (nella foto a sinistra), ha pubblicato sui social, un libricino illustrativo che ha l’obiettivo di chiarire come funziona il bilancio di un Comune. In un momento alquanto critico per lo stato in cui versa il Comune di Piglio e le sue casse, tale atto ha destato l’attenzione del consigliere di minoranza di “Oltre” Cristian Scarfagna (nella foto a destra). “Sinceramente più che spiegare ai cittadini di Piglio come funziona il bilancio di un comune –ha sottolineato il consigliere Cristian Scarfagna- mi sarei aspettato un’analisi attuale delle casse del Comune e le imminenti azioni che l’Assessore Appetecchia intende attuare per contrastare il trend negativo che questo comune sta attraversando, considerando che dall’insediamento dell’Amministrazione del Sindaco Mario Felli ancora non si comprende che cosa vogliono fare di questo paese, al momento lo stanno accompagnando alla distruzione. Nel vademecum dell’Assessore Appetecchia si legge: ““……L’analisi delle entrate di un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre, è importante, perché una corretta politica delle entrate migliora la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione propone per il benessere dei cittadini. L’entrata di un Comune nasce quando si verifica l’accertamento, cioè quando sono individuati: la persona (anche giuridica) debitrice verso il Comune, la cifra dovuta, la ragione e la scadenza. Le fasi successive sono: – la riscossione (momento in cui il debitore paga la somma dovuta al Tesoriere/Cassiere del Comune o all’Agente della riscossione esterno, per es. nel caso dei tributi) – il versamento (quando le somme riscosse sono trasferite nelle casse del Comune)…..” . Sarebbe il caso –continua Cristian Scarfagna- di capire e conoscere le modalità che l’Assessore al Bilancio Carlo Appetecchia ed il Sindaco Mario Felli vogliono mettere in campo per una “corretta politica delle entrate”. Il comando di polizia municipale negli ultimi dieci anni è stato letteralmente distrutto, durante la campagna elettorale lo stesso Assessore annunciava che dall’ottobre scorso sarebbero giunte a Piglio due nuove unità, ad oggi neanche l’ombra. Una condizione che rende molto più difficile il lavoro del personale, impegnato a svolgere compiti essenziali per la sicurezza stradale, per il controllo delle attività produttive ed attività sanzionatorie. Il fatto che il pagamento delle strisce blu, fosse stato sospeso da mesi dall’Amministrazione Felli (senza che nessuno lo sapesse) per essere poi riattivato lo scorso 13 gennaio, rappresenta un grave danno erariale per le casse del comune. Sempre per lo stesso motivo altro ammanco per le casse comunali, sono i controlli sul territorio, contro l’abusivismo, le siepi che lungo le strade anche di campagna sono un ostacolo per la viabilità, anche in questo caso ci dovrebbero essere delle sanzioni , purtroppo con un solo agente di polizia locale, è impossibile controllare e sanzionare. Inoltre lo scandalo delle innumerevoli cartelle della TARI del 2023-2024 e i pagamenti delle lampade votive del 2024 che giacciono sul tavolo all’interno dell’ufficio ragioneria che non sono state consegnate, è qualcosa di indignante. Sarebbe interessante, invece del libricino informativo, che l’Assessore al Bilancio dia spiegazioni al riguardo, considerando che tutto ciò è un mancato incasso per il Comune!!! Forse invece di perdere tempo a dare sfogo alla sua vena di scrittore, realizzando questo “vademecum” sarebbe stato più interessante un impegno concreto a reperire finanziamenti , che a questo Comune non giungono come nei Comuni limitrofi, un impegno nel far arrivare, attingendo ad altre graduatorie o proponendo un concorso pubblico (che in questo Comune non si fa da 10 anni), nuovi agenti di Polizia Locale come aveva promesso in campagna elettorale, considerando che il territorio di Piglio è in totale abbandono e senza sicurezza. Fin quando il paese si troverà in questo stato -conclude il consigliere Scarfagna- non si può parlare di una corretta politica delle entrate, ma solo di una disastrosa politica amministrativa ed economica”.