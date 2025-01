Conclusa con soddisfazione la 77a donazione di sangue

Piglio, Raccolte 46 unità di sangue, al battesimo cinque nuovi donatori

La carenza di sangue rappresenta un’emergenza e sono diverse le iniziative in programma e le azioni adottate per favorire una maggiore partecipazione. Secondo questo principio, in un gesto di solidarietà e impegno per la comunità, lo scorso 11 gennaio , si è svolta presso la sala polivalente dalle ore 8.00 alle ore 11.00, la 77^ donazione di sangue organizzata dal gruppo donatori sangue di Piglio. Come sempre la partecipazione è stata notevole con la raccolta di 46 unità di sangue su 49 prenotazioni. Presente, l’equipe dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma era composta da 3 medici 4 infermieri e 2 autisti. Per 5 donatori è stata la loro prima volta. La giornata mostra dei risultati importanti, per una sempre più grande crescita, dimostrando il coinvolgimento della comunità locale, che ha accolto molto bene il messaggio trasmesso dimostrando generosità e sensibilità verso l’iniziativa.