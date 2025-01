CITTADUCALE: DENUNCIATE TRE PERSONE PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno proceduto a notificare degli avvisi di garanzia a tre cittadini stranieri, ora indagati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria di Rieti sulla base degli elementi di prova raccolti dai militari dell’Arma nei confronti degli indagati, ritenuti responsabili di aver creato una fiorente attività di spaccio di cocaina all’interno di un’area boschiva situata nella frazione Santa Rufina di Cittaducale.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un reatino che, in passato, aveva acquistato dai tre indagati vari grammi di cocaina. Acquisita la notizia di reato, i militari hanno immediatamente avviato un’attività investigativa che, in breve tempo, ha permesso di identificare compiutamente i tre spacciatori. Anche attraverso il sequestro e l’analisi dei cellulari in loro uso, sono stati ricostruiti oltre 150 episodi di spaccio, per un giro di affari superiore ai 30.000 Euro, le cui modalità di dettaglio sono state poi confermate agli uomini dell’Arma dagli stessi acquirenti.

I tre sono stati così denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria e dovranno ora rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.