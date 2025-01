“Un riconoscimento al merito e alla dedizione di famiglie e lavoratori del settore edile” Gianluca Quadrini, alla Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio Cassa Edile Awards

È stata una mattinata di riconoscimenti e celebrazione del merito quella di oggi presso la Cassa Edile di Frosinone, dove si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio Cassa Edile Awards, un’iniziativa che ha premiato gli studenti più meritevoli, figli di lavoratori del settore delle costruzioni. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, con il compito di portare il saluto delle istituzioni e rendere omaggio a chi ogni giorno contribuisce al progresso del territorio.

“Il settore edile: pilastro dell’economia locale.” Così il Presidente del Consiglio Provinciale, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza fondamentale del settore edile per l’economia della provincia di Frosinone. “Il settore delle costruzioni è da sempre uno dei motori principali della nostra provincia, non solo per quanto riguarda l’occupazione, ma anche per il suo impatto diretto sullo sviluppo delle infrastrutture e la qualità della vita dei nostri cittadini. Oggi, premiare i giovani meritevoli e coloro che contribuiscono con passione e impegno a questo settore è un modo per guardare con fiducia al futuro”, ha dichiarato Quadrini.

Oltre ai premi destinati agli studenti, la cerimonia ha visto anche la premiazione dei lavoratori, delle imprese e dei consulenti che si sono distinti nel settore edile. “Questo riconoscimento va a chi, con il proprio lavoro, quotidianamente costruisce il futuro della nostra provincia. È grazie a loro che possiamo parlare di sviluppo e innovazione. E, allo stesso tempo, è fondamentale investire sui giovani e sulla loro formazione, come dimostrano le borse di studio che oggi vengono consegnate”, ha continuato il Presidente Quadrini richiamando l’importanza di sostenere la crescita professionale e personale delle nuove generazioni.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione del Presidente Sandro Sigismondi e del Vicepresidente della Cassa Edile, Roberto Ferrante Carrante, erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali, famiglie dei giovani premiati e operatori del settore edile. “Questa cerimonia è il frutto di una comunità che crede nella formazione, nel lavoro e nel futuro delle nuove generazioni. Desidero ringraziare il Presidente della Cassa Edile, il dott. Sandro Sigismondi, per l’impegno e la dedizione con cui ha promosso questa iniziativa che va a valorizzare non solo l’eccellenza ma anche l’importanza di una comunità che sa lavorare insieme per il bene comune”, ha concluso il Presidente del Consiglio Provinciale.