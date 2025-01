MILANO, DE CORATO: “GABRIELLI SBAGLIA, INTEGRAZIONE CON RAPPER NON RISOLVE I PROBLEMI

IL 6 GENNAIO H. 17 SARÒ IN QUESTURA PER DARE SOLIDARIETÀ CON FDI ALLE FF.OO”

“Le dichiarazioni di Franco Gabrielli, consulente per la sicurezza del sindaco Sala, lasciano perplessi. Parlare di integrazione senza considerare il rispetto per le istituzioni e le forze dell’ordine è un approccio non solo sbagliato, ma pericoloso. Lo invito a recarsi a San Siro, in Piazza Selinunte, a confrontarsi con rapper e trapper che sui social incitano alla violenza e pubblicano immagini in cui mimano pistole contro carabinieri e poliziotti. Questa è la realtà che vivono i nostri quartieri, e a queste provocazioni non si può rispondere con la sola integrazione”. Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione parlamentare sulla sicurezza dell periferie, commenta le affermazioni di Gabrielli pubblicate oggi. “Le ‘zone rosse’, come Piazza Duomo, sono uno strumento necessario, ma è chiaro che da sole non bastano. Serve anche un pugno di ferro contro chi offende le forze dell’ordine e si permette di vilipendere le istituzioni con gesti o parole, come avvenuto la notte di Capodanno. Proprio per questo accogliamo con favore la proposta del sindacato dei funzionari di polizia di introdurre un reato specifico di vilipendio anche contro questi ‘maranza’ che sfidano le regole e il buon senso”. De Corato ha inoltre ricordato la visita di solidarietà effettuata ieri al Comando provinciale dei Carabinieri di via Moscova. “Ho portato il sostegno di Fratelli d’Italia agli uomini e alle donne in divisa che, nonostante le difficoltà, continuano a lavorare per la sicurezza dei cittadini. Gli insulti subiti in Piazza Duomo sono inaccettabili e meritano la condanna più ferma”. Infine, De Corato invita tutti i cittadini a partecipare lunedì 6 gennaio alle ore 17:00 al presidio davanti alla Questura di via Fatebenefratelli, dove simbolicamente verrà consegnata una calza della Befana alle Forze dell’Ordine come segno di vicinanza e riconoscenza per il loro impegno quotidiano. “Milano non può essere il palcoscenico di strumentalizzazioni né il laboratorio di politiche fallimentari. Servono fermezza e rispetto delle regole, non provvedimenti ideologici che ignorano la realtà”, ha concluso De Corato.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.