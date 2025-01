Il Comune avvisa, che si torna a pagare il parcheggio sulle strisce blu

Piglio, Cittadini demoralizzati, si chiedono: “perché ! Era stato sospeso?”

Non smette di stupire l’attività amministrativa del Sindaco Mario Felli e della sua amministrazione , che con un annuncio sul sito del Comune avvisa la popolazione che: “A partire dal 13 gennaio 2025 torna attivo il servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu”, la domanda che sorge spontanea è: “perché! Quando è stato sospeso il servizio”??? “Io tutte le volte che vengo a Piglio -commenta sconfortato un cittadino- parcheggio al primo piano del multipiano (riservato alle strisce blu, il secondo è a strisce bianche) e pago sempre il ticket al parcometro, adesso leggo questo avviso e mi sento “truffato”, non sapevo che non si pagava, il parcometro è funzionante con tanto di cartellonistica e tariffario, non c’è affissa nessuna indicazione che il parcheggio sulle strisce blu non si pagava. Non ho conservato i tagliandini del parcheggio altrimenti una denuncia l’avrei fatta”. In effetti il parcometro(nella foto) è funzionante, il cartello di pagamento è visibile, quanto meno poteva essere oscurato anche con una semplice busta nera, e soprattutto dire “torna attivo” sembra intendere, che esista un qualche documento: delibera di Giunta o altro, che disponeva che le strisce blu all’improvviso diventavano bianche e non si pagava. Forse ora il Sindaco Felli si è accorto del danno erariale che ciò ha determinato per le casse del Comune???? https://www.ilgiornaledellazio.it/2024/09/30/la-macchina-amministrativa-non-funziona-si-ipotizza-un-danno-erariale-per-le-strisce-blu/ Certo non stupiscono i repentini cambiamenti del Primo Cittadino ed il resto della maggioranza, ad esempio giorni fa sono stati tagliati tutti gli archetti parapedonali antisosta lungo il “muretto”, ciò ha dato modo di creare 5 parcheggi selvaggi e pericolosi per i pedoni e per il transito dei pullman, ed anche di questo non c’è alcuna motivazione chiara, eppure è stato lo stesso Sindaco nella passata legislatura a farli posizionare per evitare la sosta e tutelare l’incolumità dei pedoni: forse oggi non è più importante salvaguardare la tutela dei cittadini???? Nel frattempo sul territorio comunale di Piglio è operativo su strada un solo agente di Polizia Locale, che ora è obbligato a controllare il tagliando del relativo parcheggio dei 62 posti sulle strisce blu, e si perché se prima il servizio, come si evince dall’avviso era sospeso, non c’era neanche alcun controllo. “Io continuo a non capire –continua il demoralizzato cittadino- come me tanti altri hanno pagato il parcheggio sulle strisce blu, anche qualcuno che viene da fuori, nel rispetto delle regole, eppure sembrerebbe che “il pagamento era sospeso” ed oggi come si legge nel sito del Comune e da qualche volantino che gira per il paese, il prossimo 13 gennaio “torna attivo”, se questa non è una presa in giro….. Un’amministrazione comunale eletta al governo di una comunità ha il dovere di far rispettare le regole e tutelare il cittadino, non prendersene gioco”. Questo paese è diventato la barzelletta di tutta la Provincia di Frosinone, un tempo riferimento per l’area nord della Provincia, per le sue risorse, oggi è in via di dissolvimento a causa di una politica amministrativa così superficiale e leggera che continua ad allontanare i cittadini, che non trovano più motivi per viverlo”.