RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UNO SPACCIATORE DI SOSTANZE STUPEFACENTI  

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno tratto in arresto un 45 enne reatino, già titolare di vari precedenti di polizia.

In particolare l’uomo, conosciuto da tempo dai militari del luogo quale soggetto dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e spesso già “attenzionato” dalle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto in esecuzione ad un ordine per espiazione pena detentiva in regime degli arresti domiciliari emesso, al termine dell’iter processuale, dall’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri di Rieti che, dopo le formalità di rito, hanno accompagnato l’interessato presso la propria abitazione dove dovrà scontare una pena pari a 5 mesi e 28 giorni di reclusione.