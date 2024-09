La macchina amministrativa non funziona, si ipotizza un danno erariale per le strisce blu

Piglio, Il cittadino è sempre più distante dall’Istituzione, a causa di una gestione superficiale e disinteressata

E’ un concetto risaputo ed universale: qualsiasi macchina amministrativa funziona solo se ha la dirigenza efficiente. Partendo da questa consapevolezza il Comune di Piglio, dimostra l’esatto contrario. Tutti quei proclami fatti dal Sindaco Mario Felli e dall’attuale gruppo di maggioranza durante la campagna elettorale, dove si parlava di recuperare gli ultimi 10 anni di immobilismo attraverso un processo di riorganizzazione e riqualificazione, che dovevano portare ad una amministrazione più trasparente, partecipata e costruita a misura di cittadino: ovvero un’AMMINISTRAZIONE DI QUALITÀ, sono state pure e semplici chiacchiere al vento. Anzi il cittadino si allontana sempre di più dall’amministrazione comunale, sentendosi sempre più solo, vedendo le tante e concrete istanze liquidate senza esito, da chi dovrebbe risolverle con il consueto e ripetitivo ritornello “adesso lo facciamo….”. Le strategie per rendere possibile un processo di miglioramento della macchina amministrativa si dovevano sviluppare su due versanti. Uno interno che ha l’obiettivo migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, l’altro esterno orientato a rendere più agevole l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e a favorirne la partecipazione. Impossibile rendere efficiente ed efficacie la macchina amministrativa del Comune di Piglio, considerando che in quest’ultimi 10 anni sono stati notevoli i colpi subiti, con dipendenti andati in pensione, l’ultimo in ordine il prossimo 1 ottobre e mai rimpiazzati, gli effetti dannosi vengono ogni giorno pagati dalla cittadinanza. A Piglio, ci sono 62 posti sulle strisce blu, con 3 totem per elargire il biglietto a fascia orario, una di queste nel primo piano del multipiano è rotta da diversi mesi, senza alcun avviso del fuori servizio, le altre sono funzionanti ma nessuno paga il parcheggio perché semplicemente non si fanno le multe. Molti sostengono che tale situazione possa mostrare un chiaro danno erariale per le casse del Comune di Piglio. Il “danno erariale”, è una categoria giuridica che si riferisce al danno causato al patrimonio di un Ente Pubblico a causa di un comportamento negligente, di un pubblico ufficiale o di un soggetto incaricato di gestire risorse pubbliche. A Piglio la situazione è paradossale, con un solo vigile operativo su strada, che ha mille incombenze a volte diventa difficile controllare il pagamento della sosta, però le casse del Comune piangono e non si fa nulla per intervenire. E’ chiaro, che se la situazione persiste tutti si adeguano, a volte una sosta di ora si prolunga anche per giorni, con il tacito consenso di un’Amministrazione sorda ed assente. Con le deleghe al bilancio ed agli affari istituzionali, che rappresentano il buon andamento del Comune, l’Assessore Carlo Appetecchia (nella foto), ha il dovere d’intervenire sulla situazione che peggiora di giorno in giorno. “Proviamo molto disagio e tristezza –commentano alcuni cittadini- nel vedere come si gestisce a Piglio la cosa pubblica , eppure c’era molta fiducia nelle nuove leve dell’Amministrazione Felli. Infatti era interessante la prospettiva di crescita e rilancio presentata in campagna elettorale dall’Assessore Carlo Appetecchia che ha le importanti deleghe al Bilancio – Patrimonio- PNRR – Ricerca risorse regionali e comunitarie – Transizione digitali – Affari istituzionali, che annunciava nuova linfa all’interno del personale ed un nuovo slancio per la macchina amministrativa, ma ad oggi quello che si vede è il continuo dei 10 anni trascorsi, che hanno siglato non uno slancio ma il declino di questo paese”.