Senza videosorveglianza, è basso il livello di sicurezza

Piglio, Un mistero il taglio e furto di archetti parapedonali antisosta

Se nel nord Italia c’è “Fleximan”, un individuo ignoto, che ha preso di mira gli autovelox, segandoli alla base con un flessibile da taglio, a Piglio c’è “Archman”. Infatti sta diventando un vero mistero, quello che sta accadendo, a distanza di pochi giorni, durante la notte sono spariti due archetti parapedonali antisosta in ferro posti lungo via Piagge, adiacenti quello che comunemente viene chiamato muretto. Nel particolare si tratta di una fila di quattro archi interrati e fissati al suolo, posti per non far sostare le auto e permettere, ai pedoni di camminare in sicurezza. All’improvviso, due di questi sono spariti, lasciando le tracce di tagli alla base, effettuati con una smerigliatrice per ferro. “E’ veramente strano questo –commentano i commercianti posti sul lato opposto della strada- abbiamo chiesto in Comune e alla Polizia Locale, ma nessuno sa nulla, e neanche chi vive nelle vicinanze si è accorto di nulla”. Una situazione paradossale, e lo è ancor di più del fatto, che tutt’ora il Comune non abbia provveduto al rispristino e reinstallazione degli archetti, creando lo stato di pericolo per i pedoni e la sosta abusiva, motivo per cui vennero messi. “Questo aspetto evidenzia anche un altro particolare –continuano i commercianti- e cioè che a Piglio non esiste la videosorveglianza. Durante la campagna elettorale, l’attuale consigliere delegato alla sicurezza Claudio Alessandri, aveva assicurato che sarebbe stata installata ed attivata, prima della fine dell’anno la videosorveglianza sul territorio comunale, ed invece l’ennesima fandonia. Ciò vuol dire, che in un’area centrale del paese, di notte può accadere di tutto, perché la sicurezza non esiste, come appunto danneggiare e rubare beni comunali, senza che nessuno se ne accorga: benvenuti a Piglio!”.