Non c’è controllo ne cura, il paese sempre più alla deriva

Piglio, “Archman” taglia tutti gli archetti, e torna la sosta selvaggia e pericolosa

Sta per prendere il via un nuovo gioco di gruppo che s’intitola: “C’è qualcosa che funziona a Piglio?”, un gioco che prevede la partecipazione di tutti individualmente o in gruppo, tutti possono partecipare, vince chi riesce a trovare qualunque cosa: un servizio, un’iniziativa, un progetto ect. che funziona a Piglio, il montepremi è di 1 milione di euro!!!! Purtroppo questo gioco non potrà mai partire, per il semplice fatto ché non ci sarà nessun vincitore, a causa della triste ed amara realtà che a Piglio non funziona nulla!! “La macchina amministrativa –commentano alcuni cittadini e commercianti- è bloccata, anzi sono bastati solo 6 mesi dell’avvio della nuova legislatura del Sindaco Mario Felli, che già si è delineato un netto peggioramento della precedente. A tutto lo stato di abbandono e degrado del paese, oggi si aggiunge l’inagibilità della centralissima piazza “Falcone e Borsellino” (nella foto) che chi la percorre tutte le mattine rischia di cadere e farsi male, a causa di una pavimentazione inadeguata, che ogni inverno crea questa problematica, ma in questi anni nulla è stato fatto. Poi il martoriato viale Umberto I, dove in più riprese sono stati investiti centinaia di migliaia di euro, per il ripristino della pavimentazione che letteralmente salta in continuazione, l’ultimo a dicembre scorso. Oggi Piglio può fregiarsi tranquillamente del titolo di “paese meno sicuro della provincia di Frosinone” (https://www.ilgiornaledellazio.it/2024/12/24/senza-videosorveglianza-e-basso-il-livello-di-sicurezza/) . C’è “Archman” (così è stato definito l’individuo che ha tagliato tutti gli archetti parapedonali antisosta in ferro posti lungo via Piagge, adiacenti quello che comunemente viene chiamato muretto) che indisturbato con un frullino alla mano taglia beni comunali, sembra, a detta di alcuni che lo hanno individuato ed avvicinato, dice che ha avuto mandato dal Sindaco , ma il Sindaco dice che non ne sa nulla, eppure quest’ultimo non si preoccupa che viene distrutta una proprietà del Comune, non fa una denuncia ai carabinieri e non interviene per farli ripristinare….un comportamento davvero strano di chi deve guidare una comunità, e tutelarne diritti e proprietà, tanto che sono stati dei cittadini a dover fare una denuncia ai carabinieri. La cosa più assurda è che il resto della maggioranza non intervengono sulla vicenda denunciando questo atto di vandalismo. Nel frattempo non essendoci più gli archetti è tornata la sosta selvaggia e pericolosa su quel tratto di via Piagge, i pedoni devono camminare in mezzo alla strada con tutto il rischio che ne consegue. E’ probabile allora, che a qualcuno davano fastidio, e li ha fatti togliere senza metterci la faccia. Dunque oggi si continua a disporre su questo paese, sui beni comunali che appartengono alla comunità pigliese, davanti ad un caffè alla giravota???? Siamo esterefatti, delusi, amareggiati –continuano- e mentre i Comuni della provincia di Frosinone più piccoli di Piglio, partecipano a bandi regionali ottenendo finanziamenti per la videosorveglianza, in questo paese, tutti possono fare tutto nella massima tranquillità, non c’è nessuno che controlla, e se proprio qualcuno dovesse dire qualcosa, basta dire: “…me lo ha detto il Sindaco di farlo”. A proposito, ma le videocamere che dovevano essere installate, tanto esaltate durante la campagna elettorale dal consigliere alla sicurezza Claudio Alessandri (defraudato dal titolo di Assessore) che fine hanno fatto???” Un altro mistero che avvolge Piglio…