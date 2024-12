FDI, DE CORATO: «12 ANNI FA NASCEVA A ROMA E IO C’ERO, INSIEME AD ALTRI PATRIOTI

GRAZIE A GIORGIA MELONI OGGI SIAMO AL GOVERNO PER IL BENE DELL’ITALIA».

«Dodici anni fa, a Roma, prendeva vita Fratelli d’Italia, un progetto politico che in molti consideravano una sfida quasi impossibile. Io c’ero, fianco a fianco con Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa e tanti altri Patrioti che, come me, hanno creduto fin da subito in un’idea: Difendere l’Italia e gli italiani, i nostri valori e le nostre tradizioni. Da quel giorno, con impegno e determinazione, abbiamo scritto una storia fatta di lotte, sacrifici e, oggi, di successi concreti al Governo del Paese. Questa ricorrenza non è solo un momento per celebrare, ma anche per riflettere su quanto fatto. Grazie alla leadership e alla visione di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia è diventato il punto di riferimento per milioni di italiani. Abbiamo saputo rappresentare le loro istanze, affrontare le sfide e dare risposte concrete a problemi che per troppo tempo sono stati ignorati.

La conferenza stampa, per la nascita di Fratelli d’Italia, tenutasi a Roma il 21 Dicembre del 2012

Il nostro percorso non si ferma qui. Con il Governo Meloni stiamo lavorando ogni giorno per il bene dell’Italia, portando avanti riforme, sostenendo le famiglie, le imprese, e riaffermando il ruolo centrale della nostra nazione in Europa e nel mondo. A chi credeva che non ce l’avremmo fatta, rispondiamo con i fatti: oggi Fratelli d’Italia è una forza politica stabile, radicata e al servizio del popolo. Un ringraziamento speciale va a Giorgia Meloni, che con la sua tenacia e il suo spirito indomabile ha guidato questo Partito fin dal primo giorno. Ma il ringraziamento va anche a tutti coloro che, nei territori, nelle Istituzioni e tra la gente comune, ci hanno sempre sostenuto, rendendo possibile questa straordinaria avventura politica».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della CameraRiccardo De Corato.