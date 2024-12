MILANO, RITARDI BUS-TRAM-METRO’, DE CORATO (FDI): «IL POLITECNICO METTE IN GINOCCHIO IL SINDACO “GREEN” E IL CSX

LE TABELLE SONO LA DIMOSTRAZIONE DEL FALLIMENTO DI QUESTA GIUNTA»

«I dati diffusi sul trasporto pubblico milanese sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato. È evidente che la gestione del sistema da parte del Sindaco Sala e della sua Amministrazione ‘green’ ha lasciato il tpl in condizioni inaccettabili. Il Politecnico di Milano ha fornito una fotografia chiara della situazione: I servizi di trasporto pubblico non solo sono in difficoltà, ma risultano inefficaci nel

rispondere alle esigenze dei cittadini milanesi. È paradossale che un’Amministrazione che si professa attenta alla sostenibilità ambientale abbia portato a una riduzione della qualità e dell’affidabilità dei mezzi pubblici. Il trasporto pubblico è un pilastro fondamentale per la mobilità urbana e per la riduzione del traffico e dell’inquinamento. Eppure, questa Giunta, ha dimostrato ancora una volta la propria inadeguatezza, con scelte che hanno penalizzato i milanesi, costretti a subire ritardi, inefficienze e un servizio scadente. Faccio presente, inoltre, che ogni giorno dai bus ai tram fino alle metropolitane, in pratica su tutti i mezzi pubblici milanesi, avvengono furti, liti, aggressioni e spesso anche accoltellamenti. Questi gravi fatti avvengono, in molti casi, tra gli stessi utenti che vedono spesso e volentieri protagonisti stranieri che, in altrettante volte, si accaniscono nei confronti del personale Atm senza particolari motivi. Chiedo, a gran voce e con la massima urgenza, un piano serio e concreto da parte di Atm, come fece ai tempi delle Amministrazioni di Centrodestra a Palazzo Marino, per rilanciare il trasporto pubblico a Milano, garantendo un servizio puntuale, sicuro, efficiente e accessibile a tutti». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.