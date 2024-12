Maritozzo Xmas Edition: tradizione romana e un tocco natalizio

Un classico rivisitato dallo Chef Giuseppe Mulargia per rendere speciale la tavola delle feste

Il maritozzo, simbolo della pasticceria romana, si rinnova grazie alla rivisitazione dello chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe dell’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma, con la ricetta “Maritozzo Xmas Edition”. Arricchito da un cremoso al torrone che fonde tradizione e spirito natalizio, questo dolce soffice e profumato, amato per la sua semplicità e versatilità, si trasforma in una delizia esclusiva, perfetta per arricchire le tavole delle feste con un tocco di creatività, eleganza e gusto autentico.

Originario della tradizione romana, il “maritozzo” è da sempre associato a momenti di dolcezza e convivialità. La ricetta affonderebbe le sue radici nell’antica Roma, con un nome che sembra derivare dall’usanza dei giovani di donare questo dolce alla loro fidanzata, spesso arricchito con una sorpresa nascosta al suo interno, come un anello o un gioiello. Le future spose, ricevendo il dono, erano solite chiamare il ragazzo “maritozzo”, un vezzeggiativo popolare e scherzoso di “marito”. Questo gesto simbolico ha reso il maritozzo non solo un dolce, ma anche un messaggero d’amore.

La versione “Xmas Edition” dello Chef Giuseppe Mulargia, vincitore del prestigioso premio “Cucina Italiana per Roma Capitale”, introduce un cremoso al torrone, realizzato con panna fresca, tuorli, zucchero e torrone bianco, per un ripieno che evoca i sapori tradizionali delle feste. La pasta del maritozzo, soffice e aromatica, viene preparata con lievito madre, olio extravergine d’oliva e una nota di arancia grattugiata che richiama l’atmosfera natalizia. Ogni maritozzo è poi completato con frutta secca e canditi, rendendolo un dolce elegante e festoso.

Il “Maritozzo Xmas Edition” è più di un dessert: è un invito a riscoprire la tradizione con un tocco moderno, perfetto per le serate natalizie o come dolce regalo per amici e familiari. Celebrare il Natale con il maritozzo significa condividere non solo un dolce, ma anche la storia e la cultura di una terra ricca di sapori e amore per la convivialità.

MARITOZZO XMAS EDITION

Ingredienti per 4 persone

Per il maritozzo:

Preimpasto

100 gr farina 00

5 gr lievito di birra

100 gr latte fresco

Impasto

55 gr zucchero semolato

10 gr zucchero invertito

120 gr uova intere

170 gr latte fresco intero

7 gr lievito di birra

350 gr farina 00

7 gr malto in polvere

5 gr buccia arancia grattugiata

70 gr olio evo

10 gr sale fino

Per il cremoso al torrone:

250 gr panna fresca

41 gr zucchero semolato

57 gr tuorlo d’uovo

52 gr torrone bianco

4 gr gelatina in foglia

Per la decorazione:

Zucchero a velo

Frutta secca e canditi misti

Procedimento:

Per il cremoso al torrone

Con l’aiuto di un’impastatrice montare il tuorlo con lo zucchero e tenetelo da parte. In un pentolino portare la panna a 50° (con l’aiuto di un termometro specifico) ed incorporare il composto di tuorlo e zucchero portando tutto a 84° girando con una frusta accuratamente. Controllare la temperatura e quando sarà scesa a 40° incorporare la colla di pesce ed il torrone tagliato a cubetti non troppo grandi e fate sciogliere. Con l’aiuto di un minipimer passate la crema per qualche secondo per poi mettere il composto nel sac a poche e fate riposare in frigorifero per 30 minuti a 0/2 gradi.

Per il maritozzo:

Per il preimpasto:

Sciogliere il lievito nel latte e aggiungere la farina fino a creare un composto che si lascerà riposare e lievitare fino a che non raddoppi di volume.

Impasto finale:

Nella planetaria versare lo zucchero, lo zucchero invertito, le uova, il latte ed il lievito e far girare per qualche secondo per poi aggiungere la farina ed il malto, a metà impasto aggiungere il preimpasto iniziale.

Quando l’impasto risulterà compatto si potrà aggiungere l’olio, il sale e l’arancia grattugiata fino al loro completo assorbimento. Ad impasto completato lasciare che raddoppi il suo volume all’interno di una bowl a temperatura ambiente e poi riporlo in frigo per tutta la notte, coprendolo.

Formare delle pallette da 40/50 grammi e riporle in una teglia coperta con carta forno e lasciare riposare per un paio di ore. Prima di infornare spennellare la superficie con dell’uovo sbattuto e infornare a 180° per 15/20 minuti. Una volta cotti attendere un paio di ore poi tagliarli in superficie formando una V, bagnare con del caffè espresso freddo e riempire con il cremoso al torrone. Guarnire a piacimento con della frutta secca e canditi.

Consigli utili:

Forma: Per ottenere la classica forma ovale, allungaree leggermente le palline d’impasto.

Conservazione: I maritozzi possono essere congelati e gustati in ogni momento, lasciandoli scongelare in frigorifero.

Decorazione: Una glassa di zucchero a velo e acqua aggiunge un tocco lucente e raffinato.