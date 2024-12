L-DREAM lancia “Alieno”

“Alieno” è il nuovo singolo di L-DREAM, un artista emergente che proviene dalla periferia di Milano. Il brano racconta in chiave sarcastica e sfacciata, la ricerca del contatto con un pubblico che non lo conosce ancora, sperduto in panorami nuovi ma tanto bramati, alieno in pianeti inesplorati.

“Alieno” è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

Loris Liberatore (in arte L-DREAM) è un artista emergente pop dall’animo rock. Cantautore italiano, classe ’94, decide di immergersi nel suo progetto musicale spinto da quello che definisce “il proprio fuoco sacro artistico”. Porta con sé un potente potere comunicativo, capace di arrivare nel profondo di chi lo ascolta. Scrive i suoi testi basandosi sulle emozioni forti che la vita gli propone, riuscendo a interpretare con altrettanta intensità. Presenta sullo scenario musicale uno stile innovativo, mai scontato e pronto a colpi di scena. Da subito notato da alcune case discografiche, decide di esser affiancato per crescere nei suoi progetti, annunciando importanti successi. Finalista in molteplici contest di rilievo e festival di rinomata fama, appoggiato da artisti del calibro di Amedeo Minghi, viene candidato vincitore nel concorso Promuovi la tua musica, con il direttore artistico di Radio Italia Antonio Vandoni. Attualmente si sta dedicando alla chiusura del suo primo EP, frutto della raccolta incessante di preziose gemme artistiche e personali, raccogliendo fin da subito reazione molto positive nel pubblico e arrivando a conseguire importanti traguardi.