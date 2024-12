Inverno rilassante o attivo: in Ticino ce n’è per tutti i gusti

Per chi cerca l’atmosfera natalizia in cui immergersi durante le festività oppure per chi vuole esplorare sentieri a piedi, in sella alla bici o con le ciaspole, la regione più mediterranea della Svizzera ha proposte che sanno conquistare tutti. Lontano dal caos delle grandi città, in Ticino i colori e le luci danno il meglio per animare il periodo più “cozy” dell’anno.

Winterland e dintorni: eventi natalizi da non perdere

Lo scorso anno ha fatto il pieno di pubblico grazie a una proposta innovativa e variegata: quest’anno Winterland fa il bis e torna in grande stile con un programma ricco di appuntamenti e di esperienze. La nuova edizione, intitolata “Un abbraccio di stelle” accoglierà i visitatori con attività diurne ed eventi serali sulla Piazza Grande di Locarno. Oltre alla pista di ghiaccio e allo scivolo su cui lanciarsi con il gommone, grandi e piccoli potranno lasciarsi trasportare dal video della fiaba che viene proiettato su diversi edifici, trasformando la piazza in un teatro a 360 gradi ogni sera dalle 17.30 circa. Sul posto non mancano possibilità di provare sapori locali ma anche etnici grazie ai punti ristoro presenti: perfetti per rifocillarsi dopo aver fatto acquisti al mercatino di Natale presente durante la manifestazione.

Per chi vuole immergersi nella magia delle festività natalizie, il Ticino offre una vasta scelta di mercatini ed eventi unici. A Bellinzona, i mercatini si svolgeranno in due date, il 15 e il 22 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, vicino alla storica Fortezza medievale, patrimonio UNESCO. Questo evento non è solo un’occasione per acquistare regali originali, ma anche per vivere un’atmosfera calda e accogliente, arricchita da musica natalizia e prelibatezze locali.

Altre tappe imperdibili includono Lugano, dove “Natale in Piazza” trasforma il centro in un villaggio natalizio con mercatini, una pista di pattinaggio gratuita nel Parco Ciani, e il profumo di vin brulé e cioccolata calda che avvolge l’aria. A Locarno, il “Winterland” offre un’esperienza fiabesca sul lungolago, tra luci scintillanti e casette che espongono prodotti artigianali.

Infine, nella regione di Mendrisiotto, i mercatini propongono un mix di artigianato locale e intrattenimento, rendendo il Ticino una meta ideale per vivere un Natale indimenticabile

Iniziare il nuovo anno nel posto giusto: ecco alcune idee

Difficile scegliere tra gli eventi di Capodanno più suggestivi della regione: oltre a Winterland, molte altre località, hotel e ristoranti organizzano appuntamenti imperdibili per una delle serate più speciali dell’anno. La città di Lugano si prepara ad accogliere il nuovo anno con una grande festa in Piazza della Riforma. La serata prevede musica dal vivo con artisti locali e internazionali, animazione e dj set per ballare fino a tarda notte. Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi collettivo. Chi non può rinunciare al cenone di San Silvestro potrebbe recarsi al Buffet Bellavista sul Monte Generoso oppure salire alla capanna Gorda, in Valle di Blenio, per cenare e pernottare immersi nella natura. Capodanno dal clima tropicale invece allo Splash & Spa di Rivera, la cui piscine ospiteranno un’atmosfera festosa e giovanile per concludere al meglio il 2024. Infine, come da tradizione, alle 18.30 del 1 ° gennaio Ascona accoglie l’Anno Nuovo con un fantastico spettacolo pirotecnico sul golfo.

Gite invernali: tra passeggiate mediterranee e sentieri innevati

L’inverno può essere la stagione preferita anche dagli amanti delle attività all’aria aperta. È il caso ad esempio dei numerosi percorsi per chi ama pedalare tutto l’anno. Una proposta a due passi da Lugano è il percorso per mtb Vicania Bike. L’itinerario che si snoda sulla collina sopra Morcote è adatto a tutti i biker; parte da Paradiso e passa dalla zona dell’alpe Vicania, famosa per i pascoli e il suo ristorante, ideale per una pausa. Un altro splendido punto per una sosta panoramica è il Parco botanico San Grato che si incontra prima di concludere il tour a Carona.

Per chi preferisce parcheggiare la due ruote in garage in attesa della primavera, passeggiare assaporando un clima mediterraneo può essere la soluzione ideale. Il Sentiero delle Rive vi aspetta con i suoi panorami mozzafiato sul Lago Maggiore e il fiume Verzasca. Questo percorso pedestre, immerso nella natura, è ideale anche per le famiglie, grazie ai suoi 4,5 km pianeggianti e facilmente percorribili in circa 90 minuti. Durante l’escursione potrete fermarvi al Lido Comunale di Tenero, dove troverete un food truck con caffè e snack, tavoli per picnic e servizi igienici aperti per tutta la stagione (25 ottobre – 25 marzo).

Per gli amanti della neve e delle escursioni con le ciaspole, il Sentiero Naturalistico di Cioss Prato è una gemma. Immerso tra lariceti secolari, questo percorso ad anello vi condurrà alla scoperta della Valle Bedretto, dove potrete ammirare la cresta del Pizzo Rotondo e immergervi nella quiete del bosco. Da Cioss Prato, oltre a visitare la suggestiva Grotta dei Minerali, con i suoi cristalli unici della regione del San Gottardo, potrete raggiungere la Capanna Piansecco, un luogo amato dagli appassionati di ciaspole e sci escursionismo.

Per gli sport invernali la grande novità dell’anno è la possibilità di sciare in tutto il Ticino acquistando un vantaggioso abbonamento che vale sull’intero territorio e che permette di ottenere sconti anche sulle giornaliere di stazioni sciistiche fuori dal cantone. Il suo nome è ticinopass e sul sito sono disponibili numerose offerte adatte a varie esigenze, come ad esempio le famiglie. Anche per chi predilige rilassanti passeggiate nella natura, la nostra regione sa offrire idee variegate.

L’inverno è anche un’ottima stagione per salire in altura in tutta comodità. A sud del Ticino la ferrovia a Cremagliera del Monte Generoso è attiva dal 7 dicembre fino al 30 marzo durante il weekend e nei festivi; è inoltre operativa tutti i giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio compresi. Partendo da Capolago si raggiunge la vetta che ospita il Fiore di Pietra progettato da Mario Botta. È possibile fare una sosta gastronomica qui, nel ristorante self service, oppure al Buffet Bellavista situato alla fermata intermedia.

