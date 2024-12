A Natale regala e regalati il tempo!

Soggiorni speciali da mettere sotto l’albero

Nella ricerca frenetica che accompagna il Natale, quella del dono perfetto, la prestigiosa guida Condè Nast Johansensci ricorda cheil regalo più prezioso è quello che non si può impacchettare: il nostro tempo.

Regalare tempo significa offrire la parte più autentica di noi stessi, dedicarsi a chi amiamo senza distrazioni, alimentare il rapporto condividendo esperienze. Il tempo passato insieme diventa ancora più potente e divertente quando significa evasione: ed ecco che il viaggio risulta il regalo più prezioso, fatto di momenti che scaldano il cuore e costruiscono legami duraturi.

Passeggiare sotto le luci natalizie o in una città d’arte, trascorrere un weekend romantico, una fuga rigenerante tra le montagne innevate, un soggiorno in una elegante dimora, un weekend in una spa… Regalare un viaggio permette di personalizzare il dono in base ai desideri di chi lo riceve e Condé Nast Johansens ha idee per tutti i gusti: alberghi di charme sulle Dolomiti, ville neoclassiche nella campagna padana, resort con spa o boutique hotel nella Capitale…Natale e Capodanno saranno speciali.

Connessione, complicità, dedizione: è quanto regaliamo insieme al tempo condiviso. Forse il regalo Natale che stiamo cercando non si trova sugli scaffali, ma nel nostro impegno a essere presenti e vivere esperienze insieme. Gli oggetti si consumano, ma il tempo trascorso insieme resta, eterno, nella memoria e nel cuore.

A Natale, regaliamoci il tempo di vivere evasioni emozionanti con chi conta davvero, per ricaricare le batterie o per condividere gioia e serenità, esplorare nuovi orizzonti e la possibilità di staccare dalla routine per immergersi in avventure uniche: progettiamo un viaggio indimenticabile. Regalare un viaggio a Natale è un gesto che va oltre il materiale, è un invito a creare ricordi che durano per sempre, un dono che arricchisce l’anima, un’occasione per ritrovarsi.

In un’atmosfera fiabesca, nell’incanto di un romantico villaggio invernale tra paesaggi innevati e il profumo dei biscotti fatti in casa; con l’esperienza di una cena gourmet, per dare l’addio al 2024 e incontrare il 2025 brindando ad un nuovo inizio; in affascinanti e scenografiche Spa con trattamenti all’avanguardia rigeneranti e rilassanti; immersi in suggestioni artistiche nel cuore della Capitale: sono alcuni spunti della guida Condé Nast Johansens.

ADLER Spa Resort DOLOMITI, Dolomiti

Nel cuore della Val Gardena, un luogo straordinario per ricaricarsi grazie al contesto naturale e all’ampia zona benessere. L’albergo è circondato da paesaggi mozzafiato delle Dolomiti e coccola i suoi ospiti con una spa panoramica dotata di idromassaggio con piramide di cristallo, bagno Rasul, una profumata zona dedicata alle donne, vasche, ampia area piscine, lago salino e tanti tipi di saune diverse. L’ADLER Spa Resort DOLOMITI offre squisite creazioni culinarie locali nel ristorante con veranda e Stube.

Pacchetto Natale in montagna

Il pacchetto include: trattamento di mezza pensione in Camera doppia; 1 buono spa del valore di 100,00 Euro per camera; favolosi festeggiamenti il giorno di Natale con musica natalizia dal vivo; i regali di Babbo Natale per i piccoli ospiti. Accesso al mondo acquatico ADLER con 5 piscine e all’ADLER Spa con la nuova area sauna esterna; Mondo fitness di 350 m² con attrezzature innovative; partecipazione alle lezioni quotidiane di fitness e yoga; passeggiate invernali guidate ed escursioni con le ciaspole con guida locale; Skitour guidati con guide locali a 15 Euro a persona. Noleggio di zaini, cartine delle piste e delle escursioni.

Periodo di prenotazione: dal 19 dicembre 2024 al 26 dicembre 2024.

Tariffa per 7 notti da 2.240,00 Euro a persona.

Palazzo di Varignana Wellness Resort&Villas

Palazzo di Varignana è strutturato come un borgo e circondato da 30 ettari di terreno, per questo garantisce spazi e sicurezza: con i suoi 7 complessi abitativi, gli 8 ettari di giardino ornamentale, la VARSANA SPA di 3700 mq, 7 piscine esterne, campi sportivi, è il luogo ideale per un soggiorno rigenerante e sicuro, sulle colline fra Bologna e Castel San Pietro Terme. Il ristorante gourmet Il Grifone garantisce un’esperienza gastronomica tradizionale e di alto livello.

Ritrovare la serenità immergendosi nel verde dei colli bolognesi con un soggiorno rigenerante e a contatto con la natura.

Pacchetto Capodanno al Grifone fine dining

Il pacchetto comprende: su un soggiorno minimo di due notti sconto del 10% sulla tariffa di vendita; colazione con corner dedicato ai prodotti di selezione e a km0 Palazzo di Varignana; 3 ore di ingresso al percorso tradizionale Varsana SPA comprensivo di accesso alla Grotta dei Calanchi e alla Cava d’Oro Bianco, piscine con idromassaggio, sauna finlandese, sauna mediterranea, bagno turco, docce emozionali, piscina sonora e area relax con corner tisaneria; Cenone di San Silvestro al Grifone ristorante fine dining; brindisi di mezzanotte con spettacolo pirotecnico e DJ set al salone Belvedere per festeggiare insieme il nuovo anno.

Prezzo per 2 notti per 2 persone a partire da 1.138,00 Euro.

Villa Abbondanzi Resort

Villa Abbondanzi Resort è un 4 stelleSuperior situato in una villa neoclassica circondata da un parco secolare, nella campagna di Faenza. È un’oasi di pace che unisce una location prestigiosa ad un ristorante gourmet, alla tranquillità della posizione isolata, ai servizi di una Spa.

Nel corpo principale della villa, fra arredi d’epoca, quadri e pavimenti in marmo si trovano il ristorante Il Fenicottero Rosa Gourmet e al piano di sopra le Superior Suite. Attraversando una lunga passeggiata contornata dal verde del prato e degli alberi, si arriva al Relais, uno spazio di Villa Abbondanzi Resort che include la zona hotel con diverse tipologie di camere e il centro benessere Wellness&SPA, la Garden SPA ed il ristorante Cinque Cucchiai.

Pacchetto Capodanno di charme in Villa

Il pacchetto comprende: 1 o 2 pernottamenti in Superior Suite Fenicotteri o Roseto nella Villa Neoclassica immersa nel Parco dei Fenicotteri; ricca colazione dolce e salata servita nella veranda della Villa; Cenone di Capodanno a Il Fenicottero Rosa Gourmet con aperitivo al Cocktail & Wine Bar Armidà (bevande e vini esclusi durante la cena).

E ancora compreso al Wellness & SPA del Resort: 1 massaggio a persona della durata di 25 minuti; accesso libero alla Sala Fitness con macchinari Technogym; accesso libero alla Piscina Sensoriale con idromassaggio multi-getto, acqua riscaldata, musico e cromoterapia; 10% di sconto su tutti i trattamenti.

Morbidissimi accappatoi e teli in camera; parcheggio non custodito sia interno che esterno al Resort; connessione Wi-Fi gratuita; courtesy bike.

Per soggiorni di 2 notti si avrà a disposizione 1 accesso al giorno di 2 ore alla Garden SPA con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e zona relax (su prenotazione).

Prezzo del pacchetto da una notte a partire da: Euro 402,00 a persona.

Prezzo del pacchetto da due notti a partire da: Euro 1.194,00 a persona.

Valido per soggiorni dal 30 dicembre al 2 gennaio.

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

Il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa è un angolo di paradiso, un Resort urbano nel cuore di Roma circondato da un incantevole giardino botanico con piscina esterna a pochi passi dal centro ma affacciato su Villa Borghese. Grazie anche alla piscina esterna e alla PRINCE SPA di 2000 mq dedicati a benessere e fitness, l’albergo è prescelto per ritiri e soggiorni dal mondo dello sport e da quello istituzionale. Elegante e lussuoso, è l’oasi in cui poter vivere un soggiorno all’insegna del benessere: la Spa con piscina interna riscaldata da 25 metri trattata con ozono effettua trattamenti benessere di lusso, ed è caratterizzata da un soffitto con Swarowski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato. Sono presenti anche vasche idromassaggio riscaldate a 34°C, cascate cervicali, lettini a bolle, nuoto controcorrente, percorso Kneipp, sauna, bagno turco, docce sensoriali, fontana di ghiaccio, sala relax con tisane/infusi e area fitness con attrezzature Technogym.

Le suite, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi famosi tra cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L’albergo propone agli ospiti tre esperienze gastronomiche diverse: un Ristorante gourmet sempre aperto, il Pauline Borghese; La Pomme Bar&Lounge e Le Parc Bar&Grill all’aperto.

Pacchetto Festive Season

Il pacchetto pensato per le Festività Natalizie al Parco dei Principi Grand Hotel & SPA include: Festive Treat (una golosità dello Chef in camera il giorno d’arrivo); uno speciale Afternoon Tea “alla romana” davanti al camino della Lobby accompagnato da una selezione di delicatezze tipicamente romane (Pangiallo e Panpepato, Crostata di visciole e ricotta, Sandwich al burro e alici, carciofo alla giudia e mozzarella); prima colazione inclusa; sconto a pranzo e cena del 10%; late check out su disponibilità entro le ore 16.00.

Inoltre, accesso libero alla Prince SPA e 10% di sconto sul prezzo della carta dei trattamenti.

Buonanotte Garibaldi

Nel pittoresco quartiere di Trastevere si trova l’accogliente Buonanotte Garibaldi, un’oasi di tranquillità nel centro di Roma. È una Guest house esclusiva con sole tre stanze; prenotando la Rome Room si dispone di una terrazza privata dove viene servita la prima colazione in totale privacy. La struttura è concepita come atelier dove si fondono arte, moda, design e fiber art.: oltre alle opere realizzate dalla padrona di casa, sono esposti (e in vendita) pezzi unici come pannelli da parete in organza o seta, appliques dipinte a mano, scialli di chiffon, tende e cuscini.

Pacchetto Offerta speciale Natale &Capodanno

Per tutti gli abbonati CNJ 4 notti al prezzo di 3. Soggiorno minimo: 4 notti.

Valido per soggiorni fino al 28 febbraio 2025.

Periodo di prenotazione: fino al 28 febbraio 2025.

Contatti: info@buonanottegaribaldi.com menzionando l’offerta natalizia CNJ.