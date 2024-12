Gusto, eleganza e una location da fiaba: Capodanno al Ristorante Serrae Villa Fiesole

Un’esperienza esclusiva tra alta cucina e charme senza tempo

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno in grande stile, il Ristorante Serrae Villa Fiesole propone un esclusivo Cenone di Capodanno, una serata unica all’insegna dell’alta cucina e della magia delle feste. Immersa nella suggestiva cornice dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, con una vista spettacolare su Firenze, questa location rappresenta l’ambiente perfetto per vivere un’esperienza gastronomica e festiva indimenticabile.

Celebrare il Capodanno al Ristorante Serrae Villa Fiesole significa immergersi in un’atmosfera di esclusività e charme, perfettamente incorniciata dal panorama unico di Firenze illuminata. Situato all’interno dello storico FH55 Hotel Villa Fiesole, il ristorante si presenta come un ambiente intimo e raffinato, con una sala esclusiva di soli 9 tavoli e una suggestiva parete-serra ispirata ai quadri di Van Gogherappresenta un simbolo di raffinatezza, dove ogni dettaglio è pensato per rendere questa serata indimenticabile.

L’Executive Chef Antonello Sardi, appena premiato con la stella Michelin, guida la cucina con cura e passione, trasformando ingredienti di altissima qualità in piatti che sono veri e propri capolavori. Con il suo approccio innovativo e rispettoso della tradizione, lo chef promette agli ospiti un viaggio sensoriale che celebra la bellezza della cucina italiana attraverso tecniche raffinate e sapori sorprendenti.

Festeggiare il Capodanno in un ambiente di classe non è solo una scelta gastronomica, ma un modo per dare il benvenuto al nuovo anno con stile ed eleganza. Dal menù impeccabile ai vini pregiati, ogni momento della serata è pensato per lasciare un ricordo indelebile, in un’atmosfera che combina lusso e calore, esclusività e convivialità.

Il menù speciale ideato per l’occasione dall’Executive Chef è un viaggio tra sapori raffinati e ingredienti di altissima qualità, con piatti che esaltano le eccellenze italiane:

Menù Cenone di Capodanno

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Stuzzichi di benvenuto

Gamberi Rossi di Mazara , Caviale Calvisius Exclusive, Verdure Croccanti ed Erbe di Stagione

, Caviale Calvisius Exclusive, Verdure Croccanti ed Erbe di Stagione Taglierini all’Uovo Fatti in Casa con Prezzemolo e Cicale

con Prezzemolo e Cicale Ravioli Fatti in Casa di Pecorino Stravecchio Cugusi di Pienza, Topinambur e Anguilla di Comacchio

di Pecorino Stravecchio Cugusi di Pienza, Topinambur e Anguilla di Comacchio Astice Lupicante alla Brace e Spuma alla Catalana

e Spuma alla Catalana Pre-dessert della Chef Pasticcera

Mandarini ‘Tardivi di Ciaculli’ , Vaniglia Bourbon del Madagascar e Cointreau

, Vaniglia Bourbon del Madagascar e Cointreau Piccola Pasticceria

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso

Vini in abbinamento:

Il Calice di Benvenuto con Franciacorta Rosè Brut ’61 D.O.C.G., Az. Agr. Berlucchi

Vermentino di Bolgheri D.O.C., Tenuta Guado al Tasso, Az. Agr. Marchesi Antinori

Champagne Théophile Brut, Maison Louis Roederer

La serata sarà accompagnata da una selezione di vini pregiati, curata dal sommelier del ristorante, tra cui il prestigioso Champagne Théophile Brut della Maison Louis Roederer, perfetto per brindare alla mezzanotte.

Il cenone si concluderà con il tradizionale Cotechino e Lenticchie di Spello, simbolo di buon augurio per il nuovo anno, e un delizioso assortimento di frutta secca e dolci della tradizione, serviti con creme calde.

Il cenone sarà servito a partire dalle 20:30, e la prenotazione è richiesta per un minimo di due persone.

Il Capodanno al Ristorante Serrae Villa Fiesole non è semplicemente una cena: è un’esperienza che unisce alta cucina, un servizio impeccabile e l’incanto di una location senza pari.