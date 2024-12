Terminillo 24/25: presentata la stagione invernale

Regnini “Primi investimenti in cantiere. Il 7 dicembre l’apertura delle piste”

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, il Sindaco Daniele Sinibaldi, l’Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli, e il Presidente di ASM Rieti Vincenzo Regnini, hanno presentato i dettagli della stagione invernale 24/25 del Terminillo. Presenti in sala anche il Consigliere Regionale Michele Nicolai, la Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, il Commissario Straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari e una nutrita rappresentanza di Consiglieri Comunali, Assessori e rappresentanti del mondo dello sport e dell’imprenditoria del Terminillo.

LE DICHIARAZIONI

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“ASM negli ultimi tre anni ha fatto un lavoro importante sul Terminillo mettendo in essere tanti piccoli investimenti che hanno rimesso in sesto l’impiantistica e le tecnologie, tenendo nella massima considerazione la sicurezza. Ora, anche se fiaccati da 13 anni persi in diatribe legali che hanno portato conseguenze pesanti e di cui qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità, dobbiamo combattere la rassegnazione e rilanciare. Il 2025 sarà l’anno in cui si può finalmente iniziare a lavorare sul TSM2, concentrandoci da subito sulle procedure che coordina la Provincia sugli usi civici e sulla ricerca di partecipazioni private. Fondamentale sarà l’esito del progetto che ASM ha sottoposto al vaglio del Ministero del Turismo per circa 10 milioni di euro, per intervenire sul rifacimento degli impianti nel Comune di Rieti che erano stati esclusi dal progetto Terminillo Stazione Montana. In queste condizioni saremo in grado di cercare partner privati che possano lavorare con noi al rilancio del Terminillo, che deve confermarsi una straordinaria risorsa per tutti, 12 mesi l’anno”.

Il vice Sindaco e Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli:

“Prosegue la strategia di rilancio del Terminillo, tenendo fede agli impegni assunti e gestendo il servizio in modo stabile e sempre più consapevole. Quest’anno si arriva alla riapertura con gli impianti esistenti che sono stati oggetto di importanti interventi di manutenzione e con progettualità di innovazione e implementazione dell’esistente. La nostra montagna è sempre più oggetto di interesse qualificato e di studi da parte di settori quali il mondo delle start-up e la sostenibilità, segno evidente che vi è un rinnovato interesse per lo storico valore turistico della nostra stazione montana. L’assessorato al Turismo e allo Sport sta lavorando per mettere a sistema tutte le iniziative che stanno trovando spazio presso il Terminillo, con la finalità di potenziarle reciprocamente e restituire fiducia a chi sta coraggiosamente dedicando sforzi ed energie per questo importante progetto, che deve essere il progetto di tutta la città di Rieti, insieme ad altri importanti interlocutori come le università. Parallelamente alla riapertura degli impianti sciistici verranno organizzate anche iniziative di promozione sportiva e di servizi a corredo della proposta, così da rendere Terminillo sempre più attraente e interessante .Da ultimo, ma non meno importante, è bene ricordare che la chiesa di San Francesco sul monte Terminillo è stata indicata come chiesa giubilare, per cui accanto al flusso prettamente sportivo, la stazione montana sarà interessata anche da visitatori in pellegrinaggio, che vorranno abbinare alla cura del proprio benessere fisico anche quello della propria anima.”

Il Presidente di ASM Vincenzo Regnini:

“É tutto pronto per la stagione sciistica 2024/2025 che potrà partire dal prossimo fine settimana. Siamo in attesa di ricevere le ultime certificazioni necessarie, mentre negli scorsi mesi abbiamo preparato le piste con le necessarie operazioni di sfalcio e provveduto ad una attenta revisione delle pompe idrauliche che alimentano la torre di raffreddamento dell’impianto di innevamento programmato. Questo garantirà la massima portata di acqua e anche questo impianto è collaudato e pronto all’uso. Grande attenzione è stata posta sul tema della sicurezza, con la sostituzione di tutte le reti di protezione con prodotti nuovi e omologati. Nel fare questo sono state anche tenute in considerazione le esigenze degli appassionati di trekking, prevedendo varchi che garantiscono il passaggio non inficiando la sicurezza. Quanto agli abbonamenti il rinnovo sarà gratuito per tutti coloro abbiano sottoscritto lo stagionale lo scorso anno e abbiamo scelto di mantenere invariate le tariffe.”