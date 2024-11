MILANO, PRESIDIO FDI IN CORVETTO, DE CORATO: «CHIEDERO’ IN AULA ALLA CAMERA NUCLEO H.24 POLIZIA E CARABINIERI NEL QUARTIERE A TUTELA RESIDENTI»

«Questa mattina, insieme a Europarlamentari, Deputati, Consiglieri Comunali, municipali e attivisti di Fratelli d’Italia, ho manifestato nel quartiere Corvetto per chiedere un nucleo di Polizia h. 24 in questa zona. Chiederò, in aula alla Camera, che venga schierato nel Quartiere milanese del Corvetto, un Nucleo h. 24 di Polizia di Stato e Carabinieri per la tutela dei residenti che ci vivono. Da gennaio, inoltre, si

potrebbero utilizzare un’aliquota dei 626 agenti che arriveranno in città e che il Ministro degli Interni Piantedosi ha annunciato nei giorni scorsi. Durante la mattina abbiamo anche portato la nostra totale solidarietà alle numerose Forze dell’Ordine presenti per l’encomiabile lavoro che svolgono per difendere il nostro Paese. Noi gli saremo sempre grati e saremo sempre dalla loro parte. E’ giunto il momento di dire basta all’enorme degrado della zona con conseguenti disagi e problematiche per i residenti che ci vivono. Corvetto merita assolutamente di meglio rispetto a quanto avviene da 14 anni circa a questa parte, prima con l’Amministrazione Pisapia ed ultimamente, in particolar modo, con la Giunta Sala. Quest’ultima, infatti, continua a sottovalutare il problema e chi abita in quella zona ne paga le tristi e gravi conseguenze». Così il Deputato di Fratelli d’Italia vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.