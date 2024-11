Mario Nucci lancia il nuovo singolo “Un istante in più”

Ogni può essere quello giusto per cominciare a parlare

“Un istante in più” è il nuovo singolo di Mario Nucci, un brano scritto in collaborazione con Fabio Musto e prodotto da Davide Capolongo (Mix&Master a cura di Antimo Del Prete).

Purtroppo molte persone quando si trovano in difficoltà -spiega l’artista- fanno fatica a comunicare. Spesso restano in silenzio, ma il tempo scorre e ogni istante può essere prezioso, ogni istante può essere quello giusto per cominciare a parlare. Parlarne è sempre il primo passo, è risaputo, ma bisogna anche valutare la qualità dei nostri discorsi, spesso si perde la pazienza e vomitiamo parole che vengono portate via dal vento e quel silenzio diventa sempre più assordante. Ci si ritrova così all’interno di un loop temporale da cui non si riesce ad uscire, un ritmo continuo e ossessivo in cui cresce un senso di impotenza che a lungo andare ti devasta, perché per quanto possiamo provarci, nemmeno l’immensità del mare può nascondere le nostre paure, prima o poi vengono a galla e non abbiamo altra scelta che parlarne per poterle affrontare.

Mario Nucci è un cantautore di 36 anni. Si avvicina alla musica sin da bambino. Tra alti e bassi all’età di 29 anni decide di fare della musica il suo lavoro. Autodidatta fino ai 31 anni per poi cominciare gli studi di canto moderno. Il 20 settembre 2024 pubblica il suo primo singolo “Mali di Giugno” legato a vicende personali avvenute negli ultimi 10 anni. Dopo due mesi pubblica il suo secondo singolo “Un istante in più”.

