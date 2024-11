MILANO, INDAGATO CARABINIERE, DE CORATO: «PRESENTERO’ INTERROGAZIONE ALLA CAMERA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER CAPIRE MOTIVI DI QUESTA ISCRIZIONE DEL MILITARE

SONO BASITO ED ESTERREFATTO COME MOLTI MILANESI»

«Rimango basito ed esterrefatto, come molti milanesi, dell’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso del carabiniere che domenica notte ha rincorso il tunisino alla guida dello scooter che non si era fermato ad un posto di blocco in via Carlo Farini. Presenterò un’interrogazione parlamentare in aula alla Camera all’attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia per capire le motivazioni per cui l’uomo dell’Arma è attualmente indagato. Ricordo che il servitore dello Stato, stava inseguendo i due ragazzi perché non si erano fermati all’alt per alcuni controlli. Inoltre, nelle tasche del ragazzo rimasto ferito ma ancora in vita, sono stati trovati spray al peperoncino, catenina d’oro strappata e mille euro in contanti. Diciamo oggetti inconsueti addosso a ragazzi normali».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.