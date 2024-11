Le voci di libertà:il ricordo di Giacomo Matteotti a Subiaco

Due giornate in ricordo del grande politico al Teatro Narzio di Subiaco.

Si inaugura venerdì 29 Novembre 2024 presso il Teatro Narzio di Subiaco i due giorni in ricordo dell’onorevole Giacomo Matteotti, politico e giornalista italiano degli anni ’20, con l’inaugurazione della Mostra Fotografica e Multimediale “100 Scatti di Storia” alle ore 18:00, un ampia selezione di fotografie e video dell’epoca scelta ad hoc da FALU.

La serata proseguirà sempre all’interno del Teatro con lo spettacolo teatrale “diecigiugnoventiquattro”, a cura della Compagnia Teatrale “Le Colonne”, un testo scritto e diretto da Giancarlo Loffarelli che vedranno sul palco Marina Eianti, Luigia Ricci, Giancarlo Loffarelli, Emiliano Campoli e Marco Zaccarelli.

La fonica di Armando Di Lenola, le luci di Fabio Di Lenola e i costumi di Maria Teressa Rieti.

Ambientato a Roma nel 1924, il dramma mette in scena gli ultimi giorni della vita di Giacomo Matteotti. La vicenda procede avanti e indietro nel tempo ricostruendo il percorso politico di Matteotti e le motivazioni del rapimento e della sua uccisione. Comincia la sera del 10 giugno 1924, quando Giacomo Matteotti, uscito di casa nel pomeriggio per recarsi alla biblioteca della Camera dei deputati, con una grossa busta contenente dei documenti, non fa rientro per cena.

Si ripercorrono gli ultimi giorni dell’onorevole e dei personaggi che lo hanno circondato prima e dopo la sua scomparsa.



Continuano il 30 Novembre i giorni dedicati al Matteotti con due grandi appuntamenti:

Ore 18:00 un dialogo con Paolo Mieli, giornalista e saggista italiano, che si occupa principalmente di politica e storia.

È stato direttore de La Stampa, del Corriere della Sera ed è stato presidente di RCS Libri. Attualmente è inoltre editorialista di Radio 24. L’incontro sarà accompagnato dalla lettura dell’attore Francesco Montanari che leggerà lo storico discorso di Giacomo Matteotti del 30 maggio 1924 alla Camera dei Deputati.

L’evento sempre contornato dalla mostra fotografica e video proseguirà nella sera del 30 Novembre alle ore 21:30 con la messinscena del testo “Giacomo Lauro Matteotti” di Ludovica Costantini con Francesco Montanari nel ruolo di Giacomo Matteotti e la partecipazione di Marco Prosperini, noto attore romano e influente membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione Teatro di Roma, nel duro e difficile ruolo di Benito Mussolini.



“Il testo nasce con quello che vuole essere l’ennesimo comizio di Matteotti alla nazione, risulta invece un dialogo aperto alla sua famiglia, alle sue origini. Il percorso storico e non politico dell’uomo dietro la figura di martire in una chiave nuova che richiede pace tra gli uomini e nella storia prima ancora di tutto. Un modo leggero per avvicinare i giovani alla storia del nostro paese facendo scendere il politico dal piedistallo dove lo hanno sempre poggiato e riportarlo tra di noi, con le sue preoccupazioni e le sue gioie di uomo semplice che era.” commenta la giovane autrice.

I due saranno accompagnati dalle registrazioni audio di Elena Ferrantini nel ruolo della vedova Matteotti e contornati dalla Scenografia di Giovanni Nardi. Il coordinamento registro è di Fausto Costantini.

Due giornate intense di ricordi e di pensiero quelle offerte da Obiettivo Sviluppo di Subiaco con il Patrocinio del Comune di Subiaco e della Regione Lazio per ricordare il martire laico della democrazia per eccellenza.

Tutti gli eventi sono gratuiti per il pubblico con prenotazione tramite email al seguente indirizzo: o.sviluppo@gmail.com specificando l’evento per cui si vuole prenotare.