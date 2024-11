 Sottoscritto Memorandum d’Intesa tra la Polizia di Stato e la Polìcia Rodoviària Federal

E’ stato sottoscritto oggi, dal Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese e dal Direttore Generale della Polizia Stradale Federale del Brasile Antonio Fernando Souza Oliveira, il Memorandum d’Intesa tra la Polizia di Stato e la Polìcia Rodoviària Federal in materia di polizia stradale, negoziato dall’area di staff per le relazioni internazionali del Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza

L’accordo, , segna l’avvio della collaborazione bilaterale con la polizia brasiliana sul tema cruciale della sicurezza stradale, una delle priorità perseguite dalla Polizia di Stato, che richiede un’azione coordinata e sinergica per ridurre l’incidentalità.

Il memorandum rafforza l’impegno comune di sviluppare soluzioni efficaci attraverso azioni mirate nei settori della formazione e informazione, percorsi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali ed alla tutela degli operatori di polizia, nonché mediante la condivisione delle buone pratiche e di soluzioni a problemi specifici che possono sorgere nelle sfere di interesse e di operatività.

In tal modo, si rafforza la cooperazione tra i due Paesi, che proseguirà con la definizione di linee guida finalizzate alla diffusione della cultura della guida sicura e alla costruzione di un sistema della sicurezza stradale che superi i confini nazionali.

A testimonianza del valore attribuito alla collaborazione con la nostra polizia, nella circostanza il prefetto Renato Cortese e il Dirigente Superiore Eufemia Esposito, Consigliere del Capo della Polizia, sono stati insigniti di una onorificenza della polizia rodoviària brasiliana.