GENOVA, ACCOLTELLAMENTO A CAPOTRENO, DE CORATO (FDI): «DOPO AGGRESSIONE DI IERI USARE LO STESSO METODO DI SABATO SCORSO A BORDO TRENO A MILANO DA POLIZIA PER ARRESTO ALGERINO»

«Come leggiamo spesso dalle notizie di cronaca italiane e dopo l’accoltellamento di ieri al capotreno a Genova, anche in Lombardia i treni sono spesso presi di mira da delinquenti e malviventi, il più delle volte stranieri (come per esempio è accaduto sabato scorso a Milano con l’arresto del ladro algerino), che oltre a rubare in alcuni casi violentano e molestano ragazze. Viste queste gravi situazioni, Rivarolo docet, è necessario impiegare le Forze di Polizia di “Stazioni Sicure” anche sopra i treni, non solo in prossimità dei binari e delle stazioni, perché sopra i convogli avvengono molteplici attività illecite e vanno contrastate il più possibile. Bisogna utilizzare lo stesso metodo utilizzato a Milano quattro giorni fa. La presenza delle Forze dell’Ordine potrebbe essere anche un ottimo deterrente per impedire gravi fatti illeciti».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.