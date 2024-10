Previsioni Meteo 23 Ottobre 2024

Roma

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Tra pomeriggio e sera ancora molti addensamenti in transito con possibilità di deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +16°C e +23°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Nel pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi un po’ su tutti i settori. Ancora deboli fenomeni possibili in serata specie sulle zone settentrionali.

NAZIONALE

AL NORDAl mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi specie su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni su gran parte del Nord. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residue piogge soprattutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto delle regioni centrali. In serata e nella notte ancora instabilità con cieli nuvolosi e piogge sparse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge ed acquazzoni sulla Sardegna orientale, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi sulla Sardegna e zone interne peninsulari e della Sicilia. In serata fenomeni in esaurimento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve generale diminuzione su tutta la Penisola.

