Dolcetto o scherzetto? Halloween a Firenze per bambini tra spettacoli e magia

Il capoluogo toscano mostra una delle sue vesti migliori per accogliere grandi e piccoli per il ponte di Ognissanti

Firenze in maschera tra zombie, zucche, ragni e fantasmi: per Halloween sono numerosi gli eventi pensati per bambini e ragazzi, complice una città sempre attenta alle esigenze di tutti e dove non manca il divertimento sfrenato. Tra musei, cacce al tesoro, merende a tema e laboratori di ogni genere il 31 ottobre si celebra nel migliore dei modi

Costumi spaventosi, zucche, fantasmi, ragnatele, dolcetto o scherzetto: in tanti attendono con trepidazione l’arrivo di Halloween, per immergersi in atmosfere da brivido ma non solo. Se gli adulti hanno la possibilità di scegliere tra numerose e variegate proposte che vanno dalle cene a tema alle competizioni sportive, dai concerti agli eventi in discoteca rigorosamente in maschera, non sono da meno i bambini, che trovano in ogni città appuntamenti dedicati al loro divertimento più sfrenato. Firenze, ad esempio, si offre in una delle sue vesti migliori, in quanto anche per quel che riguarda le celebrazioni di Halloween c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Un modo alternativo e sicuramente divertente per andare alla scoperta del capoluogo toscano è quello di prendere parta alla Caccia di Halloween, un gioco a tappe che si svolge attraversando alcune piazze e vie del centro storico. L’itinerario dura circa 90 minuti ed è pensato per tutti i bambini d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni accompagnati da almeno un genitore, mentre i bimbi delle altre fasce d’età possono fare gli spettatori. Si tratta di una caccia ai vampiri e agli zombie superando prove con diversi indizi fino ad arrivare alla tana del mostro puzzolente dove si può conquistare lo scrigno dei tesori, il tutto chiaramente vestiti con costumi fantasiosi.

I bambini fino a 10 anni possono approfittare della magia e del divertimento, con giochi e menu esclusivi, proposti dall’Hard Rock Cafè per domenica 27 ottobre dalle 16.00 alle 18.00. Si tratta di una merenda di Halloween con spettacolo di magia per bambini, trucco pauroso e uno speciale menù dolce e salato che comprende, tra le tante leccornie, crostate, biscotti, torte, pancakes, pizza e un angolo glutee free. Giovedì 31 ottobre, invece, si festeggia la notte delle streghe con una cena a buffet, dove le proposte sono i piatti tipici in stile Hard Rock, uno speciale make up e accompagnamento musicale dedicati stavolta ai ragazzi più grandi. C’è poi il Museo Stibbert, conosciuto e molto apprezzato per la sua vasta ed unica collezione di armature provenienti da tutte le parti del mondo. Trova sede presso Villa Stibbert, nell’omonima via collinare, e si presenta agli occhi dei visitatori con le sembianze di un vero e proprio castello dove stemmi, merli e torrette danno il benvenuto insieme al bellissimo parco. Visitarne le sale significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo grazie alla collezione privata di oltre 50 mila pezzi tra armature, oggettistica europea, giapponese ed asiatica. In occasione della Notte di Halloween torna al Museo Stibbert la serata speciale “Knights the night”, un’apertura serale dalle 19.00 alle 22.00 nella quale ci sarà la possibilità di muoversi liberamente per le sale del museo ammirando le stanze trasformate ad hoc per l’evento e fare dolcetto o scherzetto con il personale. Ci sarà anche la ricerca di una frase misteriosa da comporre grazie ad un piccolo gioco enigmistico per bambini.

Spostandosi dal centro, Calenzano è un comune a poca distanza da Firenze che ospita Fantasyland, un’oasi di divertimento assoluto per i più piccoli: in un’area di oltre 700 mq le ore scorrono veloci tra gonfiabili, playground, giochi e attività varie come quelle organizzate il 31 ottobre per tutta la giornata, tra cui un laboratorio di biscotti e un concorso in costume per la maschera più spaventosa che vincerà un ingresso gratuito al parco. A Fiesole, invece, la Fattoria di Maiano si propone con il progetto “La magia degli Animali di Halloween”, dalle 17.00 alle 19.00 del 31 ottobre, dove i bambini possono scoprire il mondo della fattoria grazie ad attività di magia ed avventure spaventose, tra animali ed attività creative. Si inizia con un tour guidato dove si possono conoscere gli animali da vicino e si ascoltano storie misteriose, si prosegue con un laboratorio creativo per decorare le zucche o realizzare maschere ispirate agli animali e alle creature di Halloween per concludere con la merenda mostruosa.

Tra storie e mistero, costumi e travestimenti, dolcetti ed eventi ecco che Halloween si presenta come ogni anno nella sua bella miscela di emozioni, pronto a catturare le risate di ognuno.