Ai fratelli Nafra il premio “Oscar Green”

Fumone, Il plauso del Sindaco Matteo Campoli per il prestigioso riconoscimento

Il Comune di Fumone esprime le sue più sincere congratulazioni ai fratelli Nafra (n ella foto), Luca e Mauro, vincitori dell’“OSCAR GREEN” 2024 nella categoria Custodi d’Italia. Questo prestigioso premio viene assegnato ogni anno ai migliori giovani imprenditori agricoli che si sono distinti in innovazione, valorizzazione delle tradizioni, sostenibilità, biodiversità e comunicazione. “Ringrazio i fratelli Nafra non solo per il loro straordinario lavoro -commenta il Sindaco Campoli- ma anche per il contributo significativo alla comunità, che promuove la cultura agricola e sostiene l’economia del nostro territorio. La loro dedizione e passione sono un esempio per tutti e rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità”. “Dedichiamo questo premio -commentano i fratelli Nafra- a tutti coloro che ci supportano nei nostri sforzi quotidiani, ai nostri clienti e a chi crede nel valore della nostra terra. È un riconoscimento che ci sprona a continuare a lavorare con passione e impegno per la valorizzazione della nostra agricoltura e delle tradizioni locali”.